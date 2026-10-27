i Die Achterbahn "Götterblitz" im Familypark. Foto: Hollunder Neue Themenwelt Größter Freizeitpark wächst! 100 neue Chalets geplant Große Veränderungen im Familypark im Burgenland! Der Freizeitpark soll eine neue Themenwelt bekommen. Auch Übernachtungen sind künftig geplant. Von Österreich Heute 27.10.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Familypark in St. Margarethen (Burgenland) ist österreichweit ein Begriff. Mit 145.000 Quadratmeter Action für Familien ist es der größte Familien- und Freizeit-Park des Landes.

Jetzt ist eine große Expansion geplant, Familien sollen dort gleich mehrere Tage verbringen können. Neben einer neuen Themenwelt sollen auch rund 100 Chalets entstehen, in denen Familien direkt beim Park übernachten können, berichtet der ORF. Die Erweiterung ist für die kommenden zwei bis drei Jahre geplant.

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Neue Themenwelt für Besucher

Der Familypark soll um einen rund 1,7 Hektar großen Themenbereich wachsen. Dieser wird direkt an den bestehenden Freizeitpark angeschlossen. Welche Attraktionen in der neuen Themenwelt auf die Besucher warten, ist noch nicht bekannt.

Platz für vier bis fünf Personen

Auf dem Gelände gegenüber dem Freizeitpark sollen ein Hauptgebäude und rund 100 Wohneinheiten entstehen. Die Chalets sind vor allem für Familien gedacht und bieten jeweils etwa vier bis fünf Betten. Damit könnten Besucher ihren Aufenthalt künftig auf mehrere Tage ausdehnen.

Die Bilder des Tages i ?

Gruselspaß zu Halloween

Bis die Ausbaupläne umgesetzt werden, steht im Familypark derzeit noch Halloween im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Fiesta de los Muertos" („Fest der Toten“) verwandelt sich der Freizeitpark in eine schaurig-bunte Erlebniswelt.

Gruselige Gestalten und aufwendige Dekorationen prägen das Bild. Dazu gibt es ein Programm mit Zauberei, Musik und Akrobatik.