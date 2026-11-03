Das Weihnachtspostamt kommt in die Wiener Stadthalle

Zwischen WhatsApp-Nachrichten und Sprachnotizen geht eine schöne Tradition immer mehr verloren: der handgeschriebene Brief. In Wien soll sich das heuer ändern! In der Wiener Stadthalle öffnet von 12. November bis 23. Dezember 2026 das Weihnachtspostamt seine Pforten. Dort können Besucher Weihnachtsgrüße gestalten, Wünsche ans Christkind schicken – und gleichzeitig Gutes tun.
Das Studio F der Wiener Stadthalle verwandelt sich in eine festliche Erlebniswelt. Bunte Dekoration, liebevolle Details und jede Menge Weihnachtsstimmung sollen Groß und Klein zum Schreiben, Basteln und Gestalten einladen. Ob ein Wunschzettel ans Christkind, ein Dankesbrief an die Großeltern oder ein Weihnachtsgruß für einen lieben Menschen: Hier steht die persönliche Botschaft im Mittelpunkt.
Doch hinter dem vorweihnachtlichen Vergnügen steckt auch ein sozialer Gedanke. Ein Euro pro verkauftem Briefpaket geht an die Hilfsaktion Licht ins Dunkel. Unterstützt werden damit Familien mit Kindern in Not.
"Gerade zu Weihnachten sind es oft die kleinen Gesten, die besonders lange in Erinnerung bleiben", erklärt Veranstalter Christoph Rahofer. Man wolle einen Ort schaffen, an dem Menschen bewusst Zeit füreinander nehmen und gleichzeitig etwas Gutes tun können.
Fünf verschiedene Briefpakete stehen zur Auswahl. Die günstigste Variante ist die "Kleine Weihnachtspost" um 6,50 Euro. Sie enthält weihnachtliche Postkarten oder eine besondere Adventkalender-Postkarte.
Für Kinder dürfte vor allem der "Wunschbrief ans Christkind" um 7,50 Euro zum Highlight werden. Auf liebevoll illustriertem Briefpapier können die Kleinen ihre Wünsche aufschreiben oder zeichnen und mit Stickern verzieren. Besonders nett: Der verschlossene Originalbrief wird anschließend an die Eltern nach Hause geschickt – als Erinnerung an die Weihnachtszeit.
Wer persönliche Grüße verschicken möchte, bekommt mit dem Paket "Von Herzen" um 9,50 Euro hochwertiges Briefpapier samt Kuvert und Siegelsticker. Noch exklusiver wird es beim "Weihnachtssiegel" um 14,50 Euro: Goldveredeltes Kuvert, edles Briefpapier und ein echtes Wachssiegel sorgen für nostalgisches Flair. Das Wachs wird gemeinsam mit den Weihnachtselfen aufgetragen.
Auch wer seinen Brief lieber daheim schreibt, kann mitmachen: Der Versand eines selbst mitgebrachten Briefes kostet vor Ort 4,50 Euro.
Für die passende Kulisse sorgt 2026 erstmals Luftballonkünstler Guido Verhoef. Er gestaltet exklusiv ein Winterwonderland für das Weihnachtspostamt. Dazu gibt es Kinderpunsch, Punsch, Glühwein und weihnachtliche Leckereien.
Das Weihnachtspostamt ist von 12. November bis 23. Dezember 2026 täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist das Studio F der Wiener Stadthalle am Roland-Rainer-Platz 1 im 15. Bezirk. Gruppen können ihren Besuch vorab anmelden und bereits ab 8 Uhr kommen.
Die Briefpakete sind direkt vor Ort oder online unter www.weihnachtspostamt.at erhältlich.
Der Eintritt in die Erlebniswelt ist kostenlos. Bezahlt werden muss lediglich das jeweilige Briefpaket. Der Versand ist bereits im Paketpreis enthalten.