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Das Gebiet rund um den Krčić-Wasserfall in Knin ist bei Wanderern und Naturfreunden sehr beliebt.
Das Gebiet rund um den Krčić-Wasserfall in Knin ist bei Wanderern und Naturfreunden sehr beliebt.
iStock/Vito Krpan
Strikte Betretungsverbote

Wichtige Sicherheitswarnung für Kroatien-Touristen

Im November finden bei Knin Militärübungen statt. Wanderer und Touristen müssen Sperrzeiten beachten und das Gebiet meiden.
Von Heute Life
03.11.2026, 15:14
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Das dalmatinische Hinterland rund um Knin zieht jedes Jahr zahlreiche Wanderer, Bergsteiger und Naturfreunde an. Besonders die imposanten Gebirgslandschaften machen die Region zu einem beliebten Ausflugsziel.

"Reisen verschieben" – Kroatien gibt Warnung aus

Im November sollten Outdoor-Fans jedoch besondere Vorsicht walten lassen: Die kroatischen Streitkräfte führen in dieser Zeit umfangreiche Militärübungen durch. Dabei kommt scharfe Munition zum Einsatz, und es gelten strikte Sperr- und Betretungsverbote.

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Wie "kristijan-antic.blog" berichtet, finden die Manöver auf dem Truppenübungsplatz 'Josip Markić' im Gebiet Crvena Zemlja bei Knin statt.

Diese Bereiche sind betroffen

Das militärische Sperrgebiet wird durch die Gipfel und Landmarken Orljaj, Borova glava, Visibaba, Badanj, Jarebičnjak, Vršina und Lanjevac eingegrenzt. In diesen Bereichen ist im Umkreis mit erhöhtem Lärm, mehr Militärfahrzeugen und Truppenbewegungen zu rechnen. Folgende Sperrzeiten gelten für den November:

Vollständiges Betretungs- und Durchfahrtsverbot:

  • 3., 13., 24. und 25. November von 09:00 bis 15:00 Uhr
  • 5. und 6. November von 08:00 bis 18:00 Uhr

Weitere Einschränkungen:

  • 4. November (09:00 bis 18:00 Uhr)
  • 7. bis 12. November (07:00 bis 21:00 Uhr)
  • 16. und 17. November (09:00 bis 16:00 Uhr)
  • 19. bis 23. November und am 26. und 27. November (09:00 bis 19:00 Uhr).

Warnung für Touristen und Sportler

Alle Ausflügler, Touristen und Outdoor-Sportler werden dringend gebeten, sich an die behördlichen Vorgaben zu halten. Warnschilder und Sperrzonen mit der Aufschrift "VERBOTEN" sind unbedingt zu beachten. Das Risiko durch scharfe Munition und Sprengstoff ist erheblich und darf keinesfalls unterschätzt werden.

Um Unfälle zu vermeiden, solltest du im November auf andere, sichere Wandergebiete entlang der Küste oder in nicht betroffenen Teilen des Hinterlandes ausweichen.

red, 03.11.2026, 15:14
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