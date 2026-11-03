Wichtige Sicherheitswarnung für Kroatien-Touristen

Das dalmatinische Hinterland rund um Knin zieht jedes Jahr zahlreiche Wanderer, Bergsteiger und Naturfreunde an. Besonders die imposanten Gebirgslandschaften machen die Region zu einem beliebten Ausflugsziel.
Im November sollten Outdoor-Fans jedoch besondere Vorsicht walten lassen: Die kroatischen Streitkräfte führen in dieser Zeit umfangreiche Militärübungen durch. Dabei kommt scharfe Munition zum Einsatz, und es gelten strikte Sperr- und Betretungsverbote.
Wie "kristijan-antic.blog" berichtet, finden die Manöver auf dem Truppenübungsplatz 'Josip Markić' im Gebiet Crvena Zemlja bei Knin statt.
Das militärische Sperrgebiet wird durch die Gipfel und Landmarken Orljaj, Borova glava, Visibaba, Badanj, Jarebičnjak, Vršina und Lanjevac eingegrenzt. In diesen Bereichen ist im Umkreis mit erhöhtem Lärm, mehr Militärfahrzeugen und Truppenbewegungen zu rechnen. Folgende Sperrzeiten gelten für den November:
Alle Ausflügler, Touristen und Outdoor-Sportler werden dringend gebeten, sich an die behördlichen Vorgaben zu halten. Warnschilder und Sperrzonen mit der Aufschrift "VERBOTEN" sind unbedingt zu beachten. Das Risiko durch scharfe Munition und Sprengstoff ist erheblich und darf keinesfalls unterschätzt werden.
Um Unfälle zu vermeiden, solltest du im November auf andere, sichere Wandergebiete entlang der Küste oder in nicht betroffenen Teilen des Hinterlandes ausweichen.