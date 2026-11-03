i Na, warum sollt nicht auch ein Bär einmal Fußmüde sein dürfen? ©glomex Tierischer Beifahrer Paar steigt in den SUV, doch da sitzt schon ER Als ein Paar in Kalifornien in seinen SUV steigen wollte, saß darin bereits ein bäriger Fahrgast und die Überwachungskamera hat alles aufgezeichnet. Von Heute Tierisch 03.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsteigen, anschnallen, losfahren? Nicht so schnell! Im kalifornischen South Lake Tahoe erlebte ein Paar am 12. Oktober eine Überraschung der besonders pelzigen Art. Als die beiden zu ihrem SUV kamen, hatte es sich darin bereits ein Schwarzbär gemütlich gemacht. Ob der ungebetene Gast eine Spritztour plante oder bloß auf der Suche nach einem Snack war, bleibt sein Geheimnis.

Ein Bär mit Vorliebe für SUV's

Eine Überwachungskamera hielt fest, wie der neugierige Vierbeiner kurz zuvor in das Fahrzeug geklettert war. Offenbar hatte der Bär beschlossen, dass vier Räder deutlich interessanter sind als vier Pfoten. Für die eigentlichen Autobesitzer dürfte der Anblick allerdings weniger gemütlich gewesen sein.

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Schließlich rechnet man beim Einsteigen höchstens mit einer vergessenen Einkaufstasche oder einem verlorenen Regenschirm – aber bestimmt nicht mit einem ausgewachsenen Bären!

Warum Bären auf Autos abfahren

So kurios der Vorfall auch klingt: In der Region rund um den Lake Tahoe sind Begegnungen zwischen Menschen und Schwarzbären keine Seltenheit. Die intelligenten Allesfresser besitzen einen ausgezeichneten Geruchssinn und werden häufig von Essensresten oder anderen verlockenden Düften in Fahrzeugen angelockt.

Besonders tückisch: Manche Bären haben längst herausgefunden, wie sich Autotüren öffnen lassen. Wer sein Fahrzeug nicht abschließt oder Lebensmittel darin zurücklässt, riskiert deshalb einen äußerst kostspieligen Besuch. Die wichtigste Verkehrsregel in der Bärenregion lautet also: Auto abschließen – sonst sitzt womöglich schon jemand auf dem Fahrersitz.