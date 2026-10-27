i Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Getty Images (Symbolbild) Vor Augen der Beamten Polizei ist fassungslos, was Lenker und Beifahrerin tun Kurioser Vorfall in Wels! Ein Autofahrer ohne Führerschein wechselte vor den Augen der Polizei blitzschnell mit seiner Beifahrerin (21) den Platz. Von André Wilding 27.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeistreife wurde am Nationalfeiertag um 20:30 Uhr in Wels im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Maria-Theresia-Straße auf einen Pkw aufmerksam.

Eine Anhaltung wurde auf Höhe Ringstraße 2 beabsichtigt, nach dem Aktivieren des Blaulichtes wurde der Wagen jedoch abrupt in die dortige Zufahrt gelenkt.

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Die Streife bog ebenso nach rechts in die Zufahrt ein und befand sich somit unmittelbar hinter dem Auto.

Schneller Fahrerwechsel

Dabei sahen die Polizisten, wie im Pkw ein schneller Fahrerwechsel durchgeführt wurde.

Bei dem Mann, der dann auf dem Beifahrersitz saß, handelte es sich um einen 32-jährigen Welser, der jedoch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war.

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Bei der Frau, die auf den Fahrersitz wechselte, handelte es sich um eine 21-Jährige aus Wels. Diese verfügte über eine gültige Lenkberechtigung. Der 32-Jährige wird angezeigt.