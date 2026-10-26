Einbruch bei Juwelier: Täter flüchtet auf E-Scooter

Mitten in der Nacht schlug ein Unbekannter in Kirchdorf an der Krems (OÖ) zu. Gegen 3 Uhr am Montag (26. Oktober) hatte es der Täter auf ein Juweliergeschäft abgesehen. Doch der Einbruchsversuch scheiterte an einer besonders widerstandsfähigen Scheibe.
Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem Nothammer mehrmals gegen das Schaufenster. Dabei wurde die äußere Glasscheibe schwer beschädigt. Die dahinterliegende Panzerverglasung hielt den Schlägen allerdings stand. Der Täter kam nicht ins Geschäft.
Ohne Beute ergriff der Einbrecher schließlich die Flucht. Dabei benutzte er einen schwarzen E-Scooter mit zwei auffälligen, runden Rücklichtern. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Verdächtigen aber nicht finden.
Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen nun helfen, den Unbekannten auszuforschen. Laut Polizei dürfte es sich um einen schlanken Jugendlichen handeln.
Der Gesuchte war zum Zeitpunkt der Tat komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Besonders auffällig: Seine schwarze Sturmhaube war mit dem Buchstaben "A" versehen.
Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht auf Montag rund um das Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Täter beziehungsweise seinem E-Scooter machen kann, soll sich melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems unter der Telefonnummer 059133 4120 entgegen.