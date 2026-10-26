Startseite Österreich Oberösterreich
Mit einem Hammer hat der Täter auf die Scheibe eingedroschen.
Mit einem Hammer hat der Täter auf die Scheibe eingedroschen.
fotokerschi.at
Schwarze Sturmhaube

Einbruch bei Juwelier: Täter flüchtet auf E-Scooter

Ein Unbekannter wollte am Nationalfeiertag in einen Juwelier in Kirchdorf einbrechen. Die Panzerscheibe stoppte ihn. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Von Österreich Heute
26.10.2026, 11:21
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mitten in der Nacht schlug ein Unbekannter in Kirchdorf an der Krems (OÖ) zu. Gegen 3 Uhr am Montag (26. Oktober) hatte es der Täter auf ein Juweliergeschäft abgesehen. Doch der Einbruchsversuch scheiterte an einer besonders widerstandsfähigen Scheibe.

"Steig aus, dann bist du tot" – Drohung gegen Taxler

Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem Nothammer mehrmals gegen das Schaufenster. Dabei wurde die äußere Glasscheibe schwer beschädigt. Die dahinterliegende Panzerverglasung hielt den Schlägen allerdings stand. Der Täter kam nicht ins Geschäft.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Täter flüchtet auf schwarzem E-Scooter

Ohne Beute ergriff der Einbrecher schließlich die Flucht. Dabei benutzte er einen schwarzen E-Scooter mit zwei auffälligen, runden Rücklichtern. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Verdächtigen aber nicht finden.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen nun helfen, den Unbekannten auszuforschen. Laut Polizei dürfte es sich um einen schlanken Jugendlichen handeln.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Gesuchte war zum Zeitpunkt der Tat komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Besonders auffällig: Seine schwarze Sturmhaube war mit dem Buchstaben "A" versehen.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht auf Montag rund um das Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Täter beziehungsweise seinem E-Scooter machen kann, soll sich melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems unter der Telefonnummer 059133 4120 entgegen.

red, 26.10.2026, 11:21
Mehr zum Thema
Einbruch Fahndung Polizei E-Scooter

Weiterlesen

Weitere Storys
Kriminalität Kirchdorf an der Krems
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote