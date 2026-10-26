i ? Drei Autos beteiligt Geisterfahrer (39) stirbt bei Frontalcrash auf der B1 Ein Geisterfahrer (39) verursachte in Wels einen schweren Unfall mit drei Autos. Der Mann starb, zwei weitere Lenker wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 39-jährigen Autofahrer endete eine Fahrt durch Wels in der Nacht auf Sonntag tödlich. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 2 Uhr auf der B1 in Richtung stadtauswärts unterwegs – allerdings auf der falschen Fahrbahnseite.

Im Bereich der Linzer Straße 246 kam es zur Frontalkollision mit dem Wagen eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

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Drei Autos in Unfall verwickelt

Kurz darauf prallte ein weiterer Autofahrer (44) aus dem Bezirk Wels-Land gegen die beiden bereits beschädigten Fahrzeuge.

Der 39-Jährige überlebte den Unfall nicht. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Lenker erlitt leichte Verletzungen.