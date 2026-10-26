Geisterfahrer (39) stirbt bei Frontalcrash auf der B1

Für einen 39-jährigen Autofahrer endete eine Fahrt durch Wels in der Nacht auf Sonntag tödlich. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 2 Uhr auf der B1 in Richtung stadtauswärts unterwegs – allerdings auf der falschen Fahrbahnseite.
Im Bereich der Linzer Straße 246 kam es zur Frontalkollision mit dem Wagen eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.
Kurz darauf prallte ein weiterer Autofahrer (44) aus dem Bezirk Wels-Land gegen die beiden bereits beschädigten Fahrzeuge.
Der 39-Jährige überlebte den Unfall nicht. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Lenker erlitt leichte Verletzungen.