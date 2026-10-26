Startseite Österreich Oberösterreich
Drei Autos beteiligt

Geisterfahrer (39) stirbt bei Frontalcrash auf der B1

Ein Geisterfahrer (39) verursachte in Wels einen schweren Unfall mit drei Autos. Der Mann starb, zwei weitere Lenker wurden verletzt.
Von Newsdesk Heute
26.10.2026, 08:14
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Für einen 39-jährigen Autofahrer endete eine Fahrt durch Wels in der Nacht auf Sonntag tödlich. Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 2 Uhr auf der B1 in Richtung stadtauswärts unterwegs – allerdings auf der falschen Fahrbahnseite.

Geisterfahrer rast frontal in Gegenverkehr – 1 Toter

Im Bereich der Linzer Straße 246 kam es zur Frontalkollision mit dem Wagen eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Drei Autos in Unfall verwickelt

Kurz darauf prallte ein weiterer Autofahrer (44) aus dem Bezirk Wels-Land gegen die beiden bereits beschädigten Fahrzeuge.

Auch interessant

Geisterfahrer rast frontal in Gegenverkehr – 1 Toter
Mercedes-Fahrer ist bei Horror-Crash sofort tot
Österreicher hat bei Autounfall keine Chance – tot

Der 39-Jährige überlebte den Unfall nicht. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Lenker erlitt leichte Verletzungen.

red, 26.10.2026, 08:14
Mehr zum Thema
Geisterfahrer Verkehrsunfall Unfall Auto

Weiterlesen

Weitere Storys
Wels-Land Linz-Land Rettung Todesfall
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote