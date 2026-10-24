i Der Mann geriet in eine Fahrzeugkontrolle. iStock Ohne Führerschein unterwegs "Ok, dann tschüss" – Lenker flüchtet vor Kontrolle Kurioser Vorfall in OÖ: Ein Lenker entzog sich einem Alkotest. Bevor er in den Wald flüchtete, verabschiedete sich der Mann von den Beamten. Von Oberösterreich Heute 24.10.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Gemeindegebiet von Maria Neustift wurde der 35-jährige Lenker eines Firmenfahrzeugs am Dienstag von der Polizei für eine Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land bereits seit mehreren Jahren keinen Führerschein besitzt.

Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige betrunken sein könnte. Dies erhärtete sich durch eine Messung mit einem nicht geeichten Vortestgerät. Die Beamten forderten den Mann auf, sich einem Test mit einem geeichten Alkotest zu unterziehen.

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In Wald verschwunden

Aus diesem Grund wurde eine weitere Streife angefordert, die das Gerät an den Kontrollort bringen sollte. Zu der Überprüfung kam es allerdings nicht. Während die Streife auf dem Weg war verabschiedete sich der 35-Jährige bei den Polizisten mit den Worten "Ok, dann tschüss" und verschwand zu Fuß in einem angrenzenden Wald.

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Aus diesem kehrte der 35-Jährige auch nicht mehr zurück. Der Schlüssel für das Auto wurde noch am selben Tag von der Chefin der Firma abgeholt. Der Mann wird wegen des Fahrens ohne Lenkberechtigung, des Verweigerns des Alkotests und weiterer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.