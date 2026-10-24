i ? Schörfling am Attersee Feueralarm am Attersee! Bunker muss geräumt werden Drei Feuerwehren standen bei einem Brand in einem Hackschnitzelbunker eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Schörfling am Attersee im Einsatz. Von André Wilding 24.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Glimmbrand in einem Hackschnitzelbunker hat am späten Freitagabend in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Drei Feuerwehren mussten ausrücken, um die Gefahr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu beseitigen.

Feuer in Hackschnitzelbunker entdeckt

Zunächst wurden Einsatzkräfte wegen eines vermuteten Brandes zu dem landwirtschaftlichen Gebäude gerufen. Wenig später folgte die Alarmierung von zwei Feuerwehren unter dem Einsatzstichwort "Brand Gebäude".

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In einem freistehenden Hackschnitzelbunker war es zu einem Glimmbrand gekommen. Wie das Feuer entstanden ist, war zunächst nicht bekannt.

Traktor bringt Brennmaterial ins Freie

Um den Brand bekämpfen zu können, mussten die Einsatzkräfte den betroffenen Bunker ausräumen.

Das darin gelagerte Brennmaterial wurde mithilfe eines Traktors aus dem Bunker geholt und auf eine Freifläche transportiert.

Damit konnten die Feuerwehrleute auf das vom Glimmbrand betroffene Material zugreifen.

Keine Verletzten, Gebäude nicht gefährdet

Glücklicherweise bestand für die umliegenden Gebäude keine unmittelbare Gefahr. Auch Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Bilder des Tages i ?

Während des Feuerwehreinsatzes war die Straße Steinbach nur erschwert passierbar. Was den Glimmbrand ausgelöst hat, ist weiterhin unklar.