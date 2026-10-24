Feueralarm am Attersee! Bunker muss geräumt werden

Ein Glimmbrand in einem Hackschnitzelbunker hat am späten Freitagabend in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Drei Feuerwehren mussten ausrücken, um die Gefahr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu beseitigen.
Zunächst wurden Einsatzkräfte wegen eines vermuteten Brandes zu dem landwirtschaftlichen Gebäude gerufen. Wenig später folgte die Alarmierung von zwei Feuerwehren unter dem Einsatzstichwort "Brand Gebäude".
In einem freistehenden Hackschnitzelbunker war es zu einem Glimmbrand gekommen. Wie das Feuer entstanden ist, war zunächst nicht bekannt.
Um den Brand bekämpfen zu können, mussten die Einsatzkräfte den betroffenen Bunker ausräumen.
Das darin gelagerte Brennmaterial wurde mithilfe eines Traktors aus dem Bunker geholt und auf eine Freifläche transportiert.
Damit konnten die Feuerwehrleute auf das vom Glimmbrand betroffene Material zugreifen.
Glücklicherweise bestand für die umliegenden Gebäude keine unmittelbare Gefahr. Auch Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.
Während des Feuerwehreinsatzes war die Straße Steinbach nur erschwert passierbar. Was den Glimmbrand ausgelöst hat, ist weiterhin unklar.