i Der Angriff ereignete sich in einer Straßenbahn in Linz. APA-Images / Weingartner-Foto Wegen Chips ausgerastet "Sind Sie verrückt?" – Mann verprügelt Frau (57) in Bim Brutale Attacke in einer Linzer Bim: Eine 57-Jährige wurde von einem rabiaten Fahrgast bespuckt, geschlagen und getreten. Von Oberösterreich Heute 23.10.2026, 17:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Zwischenfall in einer Straßenbahn in Linz: Am vergangenen Freitag plante eine 57-Jährige einen Besuch bei einem Verwandten. Dafür stieg sie in Urfahr in eine Bim ein. Die Angestellte wollte sich auf den Platz gleich hinter dem Fahrer hinsetzen.

Dieser war allerdings bereits mit Chipstüten und einer Getränkeflasche besetzt. Als die Frau den Mann gegenüber von ihr bat, seine Sachen wegzuräumen, soll dieser jedoch komplett durchgedreht sein. Er soll plötzlich aufgestanden sein, habe die 57-Jährige bespuckt und gegen den Kopf geschlagen, schildert sie gegenüber der "Krone".

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Weiterer Angriff

"Sind Sie verrückt?", rutschte es dem Opfer daraufhin hinaus. Als die Frau dann ihre beim Angriff heruntergefallene Sonnenbrille aufheben wollte, sei es zum nächsten Angriff gekommen. Der rabiate Fahrgast habe auf sie eingetreten, wodurch die 57-Jährige Blutergüsse am Knie und Oberschenkel erlitten hätte.

Gegenüber der Tageszeitung sagte der Betreiber der Straßenbahn, Linz AG, dass man über den Vorfall Bescheid wisse. Demnach hätte der Fahrer umgehend gehandelt und die Leitzentrale verständigt. Diese hätte dann die Polizei alarmiert. Der Angreifer dürfte dies bemerkt haben und verließ die Bim an der Haltestelle Magdalena.

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Das Opfer habe daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet. Ihr zufolge hätten die Beamten gemeint, dass der Mann bereits amtsbekannt sei. Seitens Linz AG hieß es, dass es sich bei dem Angreifer um einen psychisch Kranken handeln könnte. Dieser sei schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen. Unklar ist, ob es sich um denselben Mann handelte, der schon am 8. September in einem Linzer Linienbus auf eine Frau losging.