Achtung, Autofahrer! A7 zehn Stunden lang gesperrt

Wer am Samstagabend in Linz auf der A7 unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Am 24. Oktober wird die Mühlkreis Autobahn zwischen Bindermichl und Voest von 19 Uhr bis 5 Uhr früh in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperre dauert damit insgesamt zehn Stunden.
Grund dafür ist eine Einsatzübung in der Einhausung Niedernhart. Während der Sperre wird der Verkehr über das städtische Straßennetz umgeleitet.
An der Übung nehmen rund 130 Personen teil. Neben der ASFINAG sind auch Behörden, Rettung, Berufsfeuerwehr und Polizei beteiligt.
Im Mittelpunkt stehen Unfälle im Rückstau. Geübt werden insbesondere die Kommunikationsabläufe zwischen den Einsatzkräften, die Bergung verletzter Personen sowie das Löschen von Bränden. Auch die Ortskenntnisse der Einsatzkräfte sollen vertieft werden.
Solche Übungen sind gesetzlich vorgeschrieben und finden in regelmäßigen Abständen in allen ASFINAG-Tunneln statt.