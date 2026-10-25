Geisterfahrer rast frontal in Gegenverkehr – 1 Toter

In der Nacht auf Sonntag (25. Oktober) kam es auf der B1 Linzer Straße in Wels zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autolenker verlor dabei sein Leben, zwei weitere Männer wurden verletzt.
Gegen 2 Uhr war ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen auf der Linzer Straße stadtauswärts in die falsche Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 246 kam es zur Katastrophe: Der Geisterfahrer krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land.
Doch damit nicht genug: Nur wenige Augenblicke später konnte ein nachkommender 44-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land eine weitere Kollision nicht mehr verhindern. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen die beiden bereits verunfallten Autos.
Für den 39-jährigen Geisterfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß tödliche Verletzungen.
Der 22-jährige Lenker wurde bei dem Frontalcrash schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.
Warum der 39-Jährige auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, ist derzeit nicht bekannt.