i Der Geisterfahrer kam beim Unfall ums Leben. iStock Doppelter Unfall Geisterfahrer rast frontal in Gegenverkehr – 1 Toter Tödlicher Unfall in Wels: Ein 39-jähriger Geisterfahrer krachte frontal gegen einen Pkw. Ein Mann wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag (25. Oktober) kam es auf der B1 Linzer Straße in Wels zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autolenker verlor dabei sein Leben, zwei weitere Männer wurden verletzt.

Geisterfahrer kracht frontal in Pkw

Gegen 2 Uhr war ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen auf der Linzer Straße stadtauswärts in die falsche Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 246 kam es zur Katastrophe: Der Geisterfahrer krachte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Bosniers aus dem Bezirk Linz-Land.

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Doch damit nicht genug: Nur wenige Augenblicke später konnte ein nachkommender 44-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Wels-Land eine weitere Kollision nicht mehr verhindern. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen die beiden bereits verunfallten Autos.

39-Jähriger stirbt, 22-Jähriger schwer verletzt

Für den 39-jährigen Geisterfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt bei dem heftigen Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Der 22-jährige Lenker wurde bei dem Frontalcrash schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Warum der 39-Jährige auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, ist derzeit nicht bekannt.