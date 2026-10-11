i Die Polizei konnte den Raser stoppen. (Symbolbild) iStock Grenzüberschreitender Einsatz Irre Verfolgung! Lenker rast von Deutschland nach Tirol Ein 39-Jähriger sorgte am Sonntag für eine filmreife Verfolgung. Diese führte ihn von Rosenheim nach Kufstein. Das Motiv ist noch völlig unklar. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Inntalautobahn zu einer hollywoodreifen Verfolgung. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol nun in einer Aussendung mitteilt, missachtete ein Pkw-Lenker auf der Inntalautobahn (A93) im Bereich Rosenheim (D) Anhalteversuche einer deutschen Polizeistreife und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kufstein (Ö) weiter.

Bei Kufstein konnte eine Streife der mittlerweile alarmierten Polizeiinspektion Kufstein den Pkw feststellen. Der Lenker, ein in Österreich wohnhafter 39-jähriger Kroate, versuchte sich nach wie vor der polizeilichen Anhaltung zu entziehen und fuhr auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Westen weiter.

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Lenker wurde zu Geisterfahrer

Bei Angath wendete er und fuhr weiter in Richtung Kufstein. In Kirchbichl verließ der Lenker die Autobahn und versuchte in der Folge entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder auf diese aufzufahren. Die Fortsetzung der Geisterfahrt konnte von der eingesetzten Streife verhindert werden.

Daraufhin setzte der Flüchtende seine Fahrt in Richtung Kufstein fort. Auf Höhe Kufstein verließ der Pkw die Autobahn in Richtung Stadtgebiet von Kufstein. Dort blieb der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug in einem Feld stecken und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Dabei stürzte er von einem Garagendach auf eine Wiese ab und zog sich Verletzungen am Oberkörper und am Kopf zu.

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Motiv für Fluchtversuch unklar

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Kroate wird nach Abschluss der Erhebungen wegen strafrechtlicher Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie wegen der Verkehrsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt. Warum sich der Mann der polizeilichen Kontrolle entziehen wollte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.