i ? Ku(h)riose Tier-Rettung Kalb landete am Dach – Feuerwehr mit Spezial-Einsatz Tierischer Einsatz in Tirol! Ein Kalb landete am Samstag auf einem rutschigen Hausdach. Die Feuerwehr musste ausrücken – ein Happy End glückte. Von Österreich Heute 11.10.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Außergewöhnliche Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten im Brixental (Tirol). Am Samstagnachmittag wurden die Helfer zu einer ungewöhnlichen Tier-Rettung gerufen: Eine Jung-Kuh saß auf einem Hausdach fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Das Kalb war zuvor rund 50 Meter oberhalb des Hauses aus einer Weide ausgebüxt. Auf der Rückseite des Gebäudes sprang das Tier über einen etwa einen halben Meter hohen Absatz auf ein abschüssiges Blechdach. Dort verlor es den Halt und rutschte bis zur Regenrinne. Während das Dach auf der Rückseite des Hauses noch relativ leicht erreichbar war, ging es auf der Vorderseite mehrere Meter in die Tiefe. Für das Kalb gab es kein Weiterkommen mehr.

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"Es konnte sich noch mit den Hinterläufen abstützen", schilderte Feuerwehr-Kommandant Hannes Sandbichler gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Die Retter mussten rasch handeln. Mit einer Leiter, einem Seil und ordentlich Muskelkraft sicherten sie das junge Rind und zogen es vorsichtig über das rutschige Blechdach zurück auf festen Boden – es gab keine Verletzten.

Die Bilder des Tages i ?

Wie "Heute" auf Nachfrage erfuhr, ist das Happy End mittlerweile perfekt: "Dem Kalb geht es gut, es ist schon wieder auf der Weide."