i An der Suche waren auch Einsatzkräfte der Bergrettung beteiligt. Symbolbild. iStock Suche abgebrochen Alpin-Duo (18) muss eine Nacht in Kälte ausharren Zwei junge Deutsche gerieten in Tirol in Not. Eine eingeleitete Suche musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Die Rettung erfolgte am Sonntag. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag gerieten zwei deutsche Bergsteiger im Alter von 18 Jahren am Schrankogel (Gemeindegebiet von Längenfeld) in eine alpine Notlage. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Sonntag in einer Aussendung berichtet, befand sich das Duo am frühen Nachmittag auf dem Abstieg vom Gipfel.

Laut Aussendung gerieten sie aufgrund des vorherrschenden Nebels vom markierten Steig ab und gerieten in weiterer Folge in steiles und unwegsames Gelände.

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Einsatz musste abgebrochen werden

Gegen 16.30 Uhr setzten die beiden jungen Männer einen Notruf ab, da sie nicht mehr weiterkamen. Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Gries im Sulztal sowie ein Alpinpolizist stiegen daraufhin zur Amberger Hütte auf und begannen von dort aus mit Suche nach den beiden Bergsteigern.

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Der Einsatz eines Hubschraubers war wegen der schlechten Wetterverhältnisse nicht möglich. Die Suchaktion wurde aufgrund von Dunkelheit und einsetzendem Schneefall gegen Mitternacht erfolglos abgebrochen.

Am 11.10.2026 wurde die Suchaktion um 07.00 Uhr wieder aufgenommen. Gegen 07.50 Uhr konnten die beiden Deutschen schließlich stark unterkühlt aufgefunden werden. Beide wurden mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.