i In Niederndorf wurde in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. zoom.tirol Folgenschwerer Crash Lenker (33) kommt von Straße ab, kracht gegen Baum Ein 33-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Großeinsatz. Von Michael Rauhofer-Redl 11.10.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Tirol kam es zu einem nächtlichen Verkehrsunfall. Wie die Landespolizeidirektion Sonntagfrüh in einer Aussendung berichtet, fuhr ein Pkw-Lenker (33) kurz nach 1.00 Uhr in Niederndorf auf der L209.

Von Fahrbahn abgekommen

Im Bereich einer Linkskurve im Gemeindegebiet von Niederndorf kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang.

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33-Jähriger nach Crash in Niederndorf schwer verletzt i ?

Der 33-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die L209 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 02:00 Uhr komplett gesperrt.