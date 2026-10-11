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In Niederndorf wurde in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
In Niederndorf wurde in der Nacht auf Sonntag ein 33-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
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Folgenschwerer Crash

Lenker (33) kommt von Straße ab, kracht gegen Baum

Ein 33-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Großeinsatz.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
11.10.2026, 07:38
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In Tirol kam es zu einem nächtlichen Verkehrsunfall. Wie die Landespolizeidirektion Sonntagfrüh in einer Aussendung berichtet, fuhr ein Pkw-Lenker (33) kurz nach 1.00 Uhr in Niederndorf auf der L209.

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Von Fahrbahn abgekommen

Im Bereich einer Linkskurve im Gemeindegebiet von Niederndorf kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang.

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Der 33-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Niederndorf aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die L209 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 02:00 Uhr komplett gesperrt.

mrr,11.10.2026, 07:38
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