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Der Alkotest ergab einen Wert von 2,78 Promille.
Der Alkotest ergab einen Wert von 2,78 Promille.
APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger
Er stritt Fahrt ab

2,78 Promille! Freundin verriet betrunkenen Lenker (24)

Mit 2,78 Promille soll ein 24-Jähriger unterwegs gewesen sein. Bei der Polizei leugnete er die Fahrt – doch seine Freundin packte aus.
Von Newsdesk Heute
25.10.2026, 20:57
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Am Sonntagnachmittag war ein betrunkener Autofahrer im Bezirk Rohrbach unterwegs. Dabei dürfte er wohl anderen Verkehrsteilnehmern auf der L584 aufgefallen sein. Der Mann, der in Fahrrichtung Lembach unterwegs war, wurde nämlich der Polizei gemeldet.

Die Beamten konnten den 24-Jährigen auch wenig später an dessen Wohnadresse antreffen. Gegenüber den Beamten bestritt der Verdächtige den Pkw gelenkt zu haben. Erst die anwesende Freundin des jungen Mannes brachte Licht ins Dunkle.

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Demnach soll der 24-Jährige zunächst am Steuer gesessen sein. Während der Fahrt habe sie ihn dann zu einem Fahrerwechsel überreden können. Ein Alkotest mit dem Lenker ergab einen Wert von 2,78 Promille, seinen Führerschein ist er damit los. Zudem droht ihm eine Anzeige.

red, 25.10.2026, 20:57
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