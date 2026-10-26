i Einsatz wegen Mist auf der Straße. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Skurriler Streit Wegen Müll! Mann bedroht 21-Jährigen mit Messer Weil er Müll aufheben sollte, wurde ein 21-Jähriger in Bad Ischl mit einem Messer bedroht. Für den mutmaßlichen Täter (26) klickten die Handschellen. Von Österreich Heute 26.10.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit um Müll hat in Bad Ischl (OÖ) einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Nacht auf Sonntag (25. Oktober) soll ein 26-Jähriger einen völlig fremden Mann (21) vor einem Lokal mit einem Messer bedroht haben. Der Grund: Der Jüngere sollte Müll aufheben.

Gegen Mitternacht ging bei der Polizei ein Notruf ein. Als die Beamten beim Lokal eintrafen, gab es vom mutmaßlichen Täter allerdings keine Spur mehr. Lange konnte sich der 26-Jährige aus dem Bezirk Gmunden aber nicht verstecken. Polizisten entdeckten ihn kurze Zeit später in der Nähe und nahmen ihn fest.

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26-Jähriger landet im Gefängnis

Dem Mann wird vorgeworfen, den 21-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen mit einem Messer bedroht zu haben, um ihn zum Aufheben von Müll zu zwingen. Die beiden kannten einander nicht.

Der 21-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der mutmaßliche Täter erlitt hingegen bei seiner Festnahme leichte Verletzungen.

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Für den 26-Jährigen endete die Nacht hinter Gittern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.