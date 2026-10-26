Zuerst Tschick geschnorrt, dann überraschender Angriff

Dramatische Szenen am Samstagabend (24. Oktober) in Linz! Ein 34-Jähriger war gegen 20.30 Uhr im Bereich der Zibermayrstraße unterwegs, als er plötzlich von drei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Fremden wollten Zigaretten von ihm haben.
Als der Linzer die Frage verneinte, wurde die Situation bedrohlich. Die drei Männer umzingelten den 34-Jährigen und bedrohten ihn. Doch das Opfer ließ sich nicht einschüchtern und setzte sich zur Wehr.
Der 34-Jährige schlug einem der Angreifer mit der Faust auf das linke Auge. Damit hatten die drei Männer offenbar nicht gerechnet. Sie ergriffen die Flucht und liefen in Richtung Europastraße davon.
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den drei Verdächtigen ein. Allerdings fehlte von dem Trio jede Spur. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.