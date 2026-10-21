i Fünf Menschen sollen bei dem Crash verletzt worden sein. Leserreporter Zusammenprall mit Lkw Bim nach Crash entgleist – Mehrere Verletzte in Linz In Linz krachte eine Straßenbahn mit einem Lkw zusammen. Fünf Menschen dürften verletzt worden sein. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in Linz! Im Stadtteil Kleinmünchen kollidierte eine Straßenbahn mit einem Baustellen-Lkw. Die Bim dürfte dabei aus den Schienen gesprungen sein. Nach ersten Informationen der "OÖN" wurden voraussichtlich fünf Menschen verletzt, darunter die beiden Fahrzeuglenker.

Der Unfall passierte gegen 15.42 Uhr bei der Haltestelle Wahringerstraße auf der Wiener Straße. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz rückten an. Die Verletzten wurden von der Rettung versorgt. Bis etwa 16.30 Uhr konnten alle Fahrgäste aus der Straßenbahn befreit werden.

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Sperren sorgen für Verkehrschaos

Der Zusammenstoß hatte auch massive Auswirkungen auf den Feierabendverkehr. Die Wiener Straße musste laut Polizei für mindestens eineinhalb Stunden gesperrt werden. Auch zwischen Lunzerstraße und Salzburger Straße war kein Durchkommen.

Die Straßenbahnlinien 1 und 2 wurden zwischen der Remise Kleinmünchen und der Turmstraße unterbrochen. Die Linz AG organisierte Ersatzbusse, die allerdings zunächst nicht bei den Haltestellen Neue Welt, Scharlinz, Wahringerstraße und Wimmerstraße halten konnten.