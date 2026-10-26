"Steig aus, dann bist du tot" – Drohung gegen Taxler

Es war für viele angsteinflößend! Ein 58-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag auf der B1 in Vöcklabruck (OÖ) mehrere Autos angehalten und deren Insassen mit einem Messer bedroht haben. Auch ein Taxifahrer geriet ins Visier des Mannes.
Gegen 2.45 Uhr soll der Mann aus dem Bezirk Gmunden vorbeifahrende Fahrzeuge gestoppt und plötzlich ein Feldmesser gezückt haben. Laut Polizei bedrohte er damit die Insassen von insgesamt drei Pkw.
Besonders heftig soll der Mann gegenüber einem Taxilenker geworden sein. Diesem habe er gedroht: "Steig aus, dann bist du tot." Bei zwei der angehaltenen Fahrzeuge soll der Verdächtige außerdem mit seinem Messer die Motorhauben zerkratzt haben.
Mehrere Betroffene alarmierten die Polizei. Die Beamten rückten zum Einsatzort aus, konnten den 58-Jährigen widerstandslos festnehmen.