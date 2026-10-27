Mercedes-Fahrer nach Crash in Wrack gefangen

Ein brennender Motorblock, ein völlig demoliertes Auto und eine eingeschlossene Person: Auf der B124 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, der die Einsatzkräfte vor eine schwierige Aufgabe stellte. Der Mercedes war von der Fahrbahn abgekommen und unterhalb der Bundesstraße zum Stillstand gekommen.
Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass der Mercedes die B124 verließ und im Bereich einer Böschung gegen mehrere Bäume prallte.
Erst neben einem Güterweg unterhalb der Bundesstraße blieb das Fahrzeug stehen. Die Unfallstelle befand sich an einer schwer einsehbaren Stelle, was den Einsatz zusätzlich erschwerte.
Die Wucht des Zusammenstoßes war enorm. Durch den Aufprall wurde der gesamte Motorblock aus dem Wagen gerissen. Anschließend fing der herausgeschleuderte Fahrzeugteil Feuer.
Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen.
Im stark beschädigten Mercedes befand sich noch eine Person, die sich nicht selbst aus dem Wrack befreien konnte.
Die Feuerwehr musste hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um die eingeschlossene Person aus dem Auto zu holen.
Neben den beiden Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz mit einem Notarzt sowie die Polizei vor Ort.
Über den Gesundheitszustand der geretteten Person liegen in den vorliegenden Informationen keine näheren Angaben vor.
Die Bergungs- und Rettungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Gegen 6 Uhr konnten die Einsatzkräfte ihre Arbeiten abschließen.
Weshalb der Mercedes ursprünglich von der B124 abgekommen war, ist noch nicht bekannt.