i Überfall auf einen Imbissstand ginbg schief (Symbolbild). Pexels / Peter Dyllong Polizeieinsatz in Wien-Hernals Würstlstand-Besitzer verfolgt Einbruch via Cam live mit Ein Imbissbesitzer sah den Einbruch live über seine Überwachungskamera. Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter wenig später festnehmen. Von Wien Heute 18.10.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Geschäftsinhaber beobachtete über seine Überwachungskamera einen laufenden Einbruch in seinen Imbissstand in Wien-Hernals.

Die alarmierte Polizei nahm wenig später einen Tatverdächtigen fest.

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In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann die Eingangstür eines Imbissstands in Wien-Hernals eingetreten haben. Anschließend durchsuchte er laut Polizei die Räumlichkeiten vermutlich nach Bargeld und Wertgegenständen.

Der Inhaber verfolgte den Einbruch über eine installierte Videoüberwachungsanlage und verständigte sofort die Polizei. Der Verdächtige flüchtete kurz darauf offenbar ohne Beute.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring leiteten umgehend eine Fahndung ein und hielten in der Nähe des Tatorts einen 29-Jährigen an. Mithilfe der Kameraaufnahmen wurde der Staatenlose laut Polizei eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen.