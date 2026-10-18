i Ein 39-Jähriger soll seinem 38-jährigen Kontrahenten dieses Klappmesser an den Hals gehalten haben. LPD Wien Einsatz in Wien-Favoriten Geldstreit eskaliert – Mann (39) zückt plötzlich Messer Ein Streit um Geldschulden eskalierte in einer Garage in Wien-Favoriten. Ein 39-Jähriger soll seinen Ex-Geschäftspartner mit dem Tod bedroht haben. Von Wien Heute 18.10.2026, 13:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit zwischen zwei früheren Geschäftspartnern ist am Samstagabend (17. Oktober) in einer Garage in Wien-Favoriten eskaliert. Auslöser sollen offene Geldschulden gewesen sein.

Ein 39-Jähriger soll seinem 38-jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, ihn gewürgt und anschließend ein Klappmesser an den Hals gehalten haben. Dabei soll er dem Mann mit dem Umbringen gedroht haben.

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Freunde des Opfers trennten die beiden voneinander. Der leicht verletzte 38-Jährige konnte aus der Garage flüchten und die Polizei alarmieren.

Beamte trafen den türkischen Staatsbürger wenig später an seiner Wohnadresse an. Er bestritt die Vorwürfe, gab jedoch an, ein Klappmesser in seinem Auto aufzubewahren. Im Wagen fanden die Polizisten zwei Klappmesser und einen Schlagring.

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Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Verdächtige vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden ein Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und nach dem Waffengesetz angezeigt.