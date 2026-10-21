i Der kleine Yorkshire Terrier "Benni" fühlt sich vollkommen im Recht, als er den Schwarzbären die Zähne zeigt. ©TikTok, Screenshot, K.C.Murdoch Tierischer Kampf Mut kannst nicht kaufen! Terrier jagt Bär auf Baum Ein kleiner Hund vertreibt einen ausgewachsenen Schwarzbären aus dem Garten – eine ungewöhnliche Begegnung sorgt für Aufsehen in North Carolina. Von Heute Tierisch 21.10.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kleine Hund jagt alles, was in den Garten kommt – ganz egal, wie groß oder klein es ist. Das erzählte sein Besitzer dem Sender ABC News. Im Video versucht er immer wieder, seinen Hund zurückzurufen. Doch der hört nicht auf ihn.

Benny hat schließlich Erfolg: Wie auf der Aufnahme zu sehen ist, ergreift der Bär die Flucht. Laut NTV-Berichten dürfte es sich um einen Schwarzbären aus der Gegend gehandelt haben. Schwarzbären sind die einzige Bärenart, die in North Carolina vorkommt, und gelten als weniger gefährlich als Braunbären.

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Kleine Hunde, großes Ego?

Wer braucht schon 50 Kilo Muskelmasse, wenn man dafür ein Selbstbewusstsein wie ein ausgewachsener Löwe besitzt? Tatsächlich zeigen kleine Hunde häufig ein besonders forsches Auftreten und legen sich mitunter sogar mit Artgenossen an, die ihnen körperlich haushoch überlegen sind. Doch sind die Winzlinge wirklich mutiger? Nicht unbedingt!

Studien deuten darauf hin, dass kleinere Hunde häufiger zu aufgeregtem Bellen und reaktivem Verhalten neigen. Dahinter steckt allerdings nicht immer grenzenloser Mut, sondern manchmal auch Unsicherheit. Außerdem werden kleinen Hunden gewisse Frechheiten oft eher durchgehen gelassen als ihren großen Kollegen. Eines ist jedenfalls sicher: Die Körpergröße sagt herzlich wenig darüber aus, wie groß sich ein Hund selbst fühlt. Und Terrier Benny dürfte nach seinem heldenhaften Bären-Abenteuer ohnehin überzeugt sein, dass er mindestens ein ausgewachsener Rottweiler ist.