i Der kleine Igel starb an den giftigen Chemikalien einen qualvollen und schmerzhaften Tod. ©Glomex Tierisch grausam Er schrie vor Schmerz! Als "Sonic" bemalter Igel stirbt Ein kleiner Igel wurde vollständig mit blauer Farbe bedeckt gefunden. Offenbar sollte er der berühmten Videospielfigur "Sonic" ähneln und stirbt. Von Heute Tierisch 03.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Geschichte, die Tierfreunde fassungslos macht: Ein hilfloser Igel wurde mit leuchtend blauer Farbe überzogen und in einem erschütternden Zustand aufgefunden. Offenbar hatte jemand versucht, das lebende Tier in die bekannte Videospielfigur "Sonic the Hedgehog" zu verwandeln. Was möglicherweise als makaberer Scherz gedacht war, wurde für den kleinen Stachelritter zur tödlichen Qual.

Der Igel "Sonic" war der Star auf der Spielkonsole "SEGA". APA-Images / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Schwere Verbrennungen durch die Farbe

Als Tierretter den Igel fanden, war sein Zustand bereits dramatisch. Die Farbe hatte laut Angaben der Helfer schwere chemische Verbrennungen verursacht. Das Tier litt unter extremen Schmerzen und benötigte dringend medizinische Versorgung. Die Retter versuchten, sein Leben zu retten. Doch die Verletzungen waren offenbar zu schwer. Nur einen Tag nach seiner Rettung starb der kleine Igel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Igel wurde am 27. Oktober 2026 in Wakefield in West Yorkshire (England) von einem Landwirt auf einem Feld hinter einer Polizeistation gefunden. Er kam zur Organisation Castleford Hedgehog Rescue und starb am Morgen des 28. Oktober. Besonders erschütternd ist die Aussage von Tierretterin Beth Campsill: Trotz starker Schmerzmittel habe das Tier ununterbrochen vor Schmerzen geschrien. Die Chemikalien hatten laut der Retterin mehrere Hautschichten zerstört und sogar Stacheln abgelöst. Zusätzlich litt der Igel unter einem Befall mit Fliegenmaden.

KEIN Spielzeug!

Der Fall macht auf erschütternde Weise deutlich, wie grausam vermeintliche Späße mit Tieren enden können. Farben, Lacke und Lösungsmittel können die empfindliche Haut von Wildtieren schwer schädigen. Auch das Einatmen giftiger Dämpfe oder das Ablecken von Farbresten kann lebensgefährliche Folgen haben.

Igel sind geschützte Wildtiere, die weder als Spielzeug noch als Requisite für Fotos oder Videos missbraucht werden dürfen. Für den kleinen Igel kam jede Hilfe zu spät. Zurück bleibt die traurige Erkenntnis, dass ein wehrloses Tier offenbar für die Nachahmung einer Comicfigur mit seinem Leben bezahlen musste.