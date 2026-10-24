Neuer Trend: Sex-Spielzeug als Christbaumschmuck

Beim Weihnachtsschmuck scheiden sich bekanntlich die Geister. Manche setzen auf klassische rote Kugeln, andere bevorzugen Strohsterne oder möglichst viel Glitzer.
Wer seinen Baum heuer deutlich auffälliger gestalten möchte, bekommt nun eine ganz andere Möglichkeit.
Amorelie und Butlers haben gemeinsam Christbaumanhänger in Form von Sextoys entwickelt.
Die kleinen Figuren sind allerdings ausschließlich als Dekoration gedacht. Statt in der Nachttischschublade landen sie zwischen Lichterketten, Kugeln und Lametta.
Die Zusammenarbeit steht unter dem Motto "Gut beschmückt". Damit wollen die beiden Unternehmen klassische Weihnachtsdekoration mit einem humorvollen Blick auf Sexualität verbinden.
Besonders besinnlich fällt das Ergebnis zwar nicht aus, unbemerkt dürfte der ungewöhnliche Schmuck jedoch kaum bleiben.
Spätestens wenn die Familie vor dem Christbaum steht, könnten die Anhänger für überraschte Blicke und einige Fragen sorgen.
Ob die Sextoy-Deko tatsächlich an den Baum kommt oder doch lieber als Scherzgeschenk unter ihm landet, bleibt jedem selbst überlassen. Sicher ist nur: Neben diesem Weihnachtsschmuck wirken selbst besonders glitzernde Kugeln plötzlich ziemlich gewöhnlich.