i "Ich drückte ihm meine nackten Brüste ins Gesicht und forderte ihn auf, seinen perversen Willen durchzusetzen", erzählt die Frau. pixabay.com, S_h_ooting_em (Symbolbild) Mann sitzt nur vor dem TV "Ich drückte ihm meine nackten Brüste ins Gesicht" Eine Frau ist verzweifelt! Ihr neuer Freund lebt bereits bei ihr, will aber keinen Sex. Selbst ihre Verführungsversuche lässt er abblitzen. Von André Wilding 24.10.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie trägt Strapse, Strümpfe und High Heels, will ihren Freund verführen. Doch der Mann auf dem Sofa hat offenbar ganz andere Pläne. Statt sich seiner Partnerin zuzuwenden, möchte er in Ruhe fernsehen. Für die Frau ist das nur der jüngste Rückschlag in einer Beziehung, die sie sich völlig anders vorgestellt hatte.

In einem persönlichen Hilferuf schildert sie, wie sehr sie unter der fehlenden körperlichen Nähe leidet. Besonders schwer fällt ihr, dass ihr Freund zwar mit ihr zusammenwohnt, aber weiterhin auf Abstand geht.

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Freund zieht ein, doch im Bett läuft nichts

Der Mann hat sich im vergangenen Mai von seiner Ehefrau getrennt. Die Scheidung läuft noch, seine Ex-Partnerin hat bereits einen neuen Freund. Für die Frau ist die Sache deshalb klar: Die frühere Beziehung ihres Partners ist vorbei, einer gemeinsamen Zukunft sollte nichts mehr im Weg stehen.

Doch ihr Freund sieht das anders. Er habe Schuldgefühle und befürchte, gegen sein Eheversprechen zu verstoßen, wenn er vor Abschluss der Scheidung mit einer anderen Frau schläft. Dabei betont die Frau, dass sie mit dem Scheitern seiner Ehe nichts zu tun hatte.

Verführungsversuch endet mit Abfuhr

Seit einem Monat wohnt der Mann bei seiner neuen Partnerin. Sie hatte erwartet, dass damit auch ihre Beziehung einen weiteren Schritt machen würde. Doch sämtliche Annäherungsversuche scheitern.

Besonders schmerzhaft war für sie ein Abend, an dem sie sich eigens für ihren Freund zurechtgemacht hatte. In Strümpfen, Strapsen und High Heels kam sie aus dem Schlafzimmer und versuchte, ihn zu verführen.

"Ich drückte ihm meine nackten Brüste ins Gesicht und forderte ihn auf, seinen perversen Willen durchzusetzen. Er tat nichts weiter, als mich zu bitten, ihm aus dem Weg zu gehen, weil er fernsah. Ich habe mich noch nie so entmutigt gefühlt", erzählt sie gegenüber dem "Daily Star".

Ex-Frau zeigt ihre neue Liebe im Internet

Zusätzlich belastet sie, dass die Noch-Ehefrau ihres Partners offenbar längst einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat. In den sozialen Medien veröffentlicht diese immer wieder verliebte Fotos mit ihrem neuen Freund.

Während die Ex-Frau ihre neue Beziehung offen zeigt, wartet die Frau vergeblich auf körperliche Nähe mit ihrem Partner. Sie versteht nicht, warum ausgerechnet ihr Freund noch an seinen Ehegelübden festhält, obwohl seine Frau bereits einen anderen Mann hat.

Schwester äußert bösen Verdacht

Auch innerhalb ihrer Familie sorgt die ungewöhnliche Wohnsituation für Diskussionen. Ihre Schwester vermutet, dass der Mann die Wohnung womöglich nur als kostenlose Unterkunft nutzt.

Daran möchte die Frau allerdings nicht glauben. Ihr Partner versichere ihr regelmäßig, wie viel sie ihm bedeute. Er wolle lediglich alles in der richtigen Reihenfolge angehen.

Das bedeutet für ihn: Erst wenn die Scheidung abgeschlossen und sämtliche finanziellen Fragen geklärt sind, möchte er mit seiner neuen Freundin intim werden.

Frau fürchtet, noch lange warten zu müssen

Wie lange das Scheidungsverfahren noch dauern wird, ist offen. Genau das macht der Frau zu schaffen. Sie kann nachvollziehen, dass ihr Freund die Trennung von seiner Ehefrau noch verarbeitet. Gleichzeitig fühlt sie sich mit ihren eigenen Bedürfnissen alleingelassen.

Dazu kommt die Angst, von Familie und Freunden als erfolglos in Liebesdingen betrachtet zu werden. Die Frau wünscht sich deshalb eine Lösung, mit der sie ihrem Partner klarmachen kann, dass seine frühere Ehe nicht mehr zwischen ihnen stehen sollte.

Ob er seine Haltung vor Abschluss der Scheidung ändern wird, bleibt allerdings offen. Bis dahin steht für die Frau eine schwierige Frage im Raum: Wie lange möchte sie auf die körperliche Nähe warten, die ihr in der Beziehung so sehr fehlt?

"Lass dich nicht von ihm ausnutzen"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman stellt im "Daily Star" klar: "Du bist ganz vernarrt in deinen neuen Mann, aber er scheint mehr an deinem bequemen Sofa und dem großen Fernseher interessiert zu sein, als dich zum Schreien zu bringen. Zahlt er dir Miete und beteiligt er sich an deinen Rechnungen?"

Und weiter: Tatsache ist, dass seine Ehe am Ende ist und er eine Unterkunft braucht, während die Scheidung abgewickelt wird. Lass dich nicht von ihm ausnutzen. Du musst aufhören, dir Gedanken darüber zu machen, was andere denken, und ihn rausschmeißen, denn du brauchst keinen Mitbewohner, sondern einen richtigen Partner."

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Ihr Appell: "Sei ehrlich zu ihm; erkläre ihm, dass diese Situation nicht funktioniert, und nenne ihm einen Auszugstermin."