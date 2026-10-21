i Man hat ja bereits damit rechnen müssen. Die armen, kleinen Igelchen kamen teilweise viel zu spät zur Welt. ©Pfotenhilfe Tierische Notfallkinder Wie prophezeit! Igelkinder haben keine Chance Verwaist, verletzt, zu dünn: Am Tierschutzhof Pfotenhilfe herrscht derzeit Igel-Alarm. Mehr als 50 stachelige Schützlinge brauchen dringend Hilfe. Von Heute Tierisch 21.10.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während sich gesunde Igel langsam auf ihre wohlverdiente Winterruhe vorbereiten, heißt es am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen am See (Oberösterreich) derzeit: Füttern, pflegen und Leben retten! Täglich werden mehrere hilfsbedürftige Stachelritter aus Salzburg und Oberösterreich eingeliefert. Besonders tragisch sind ganze Würfe winziger Igelbabys, deren Mütter durch Autos oder Mäharbeiten ums Leben gekommen sind. Für sie wird Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler kurzerhand zur Ersatzmama und zieht die kleinen Waisen liebevoll mit spezieller Ersatzmilch auf.

Mampfen statt Winterschlaf

Aber auch zahlreiche halbwüchsige Igelkinder brauchen dringend Unterstützung. Viele bringen noch nicht einmal 600 Gramm auf die Waage, sind von Parasiten übersät oder müssen mühsam von gefährlichen Fliegenmaden befreit werden. Andere haben schwere Verletzungen durch Mähroboter, Motorsensen oder Vertikutierer erlitten. Für sie alle ist der Tierschutzhof ein rettender Zufluchtsort. "Derzeit haben schon über 50 Igel bei uns Zuflucht gefunden. Hier können sich die kleinen Igel in beheizten Quartieren nach Lust und Laune mit artgerechtem Insektenfutter durch den Winter mampfen, bis wir sie dann im Mai endlich auswildern können", erzählt Stadler.

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Im November wird es eng

Noch sind ausreichend Plätze für die stacheligen Patienten vorhanden, doch die Tierschützer rechnen mit einem besonders schwierigen November. Schließlich benötigen viele der kleinen Schützlinge nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch monatelang Wärme, Pflege und jede Menge Futter. Und das geht ordentlich ins Geld! Die Pfotenhilfe bittet deshalb dringend um Unterstützung, damit auch die nächsten verwaisten oder verletzten Igel eine Chance auf ein gesundes Leben bekommen.