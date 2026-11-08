Startseite Österreich Niederösterreich
Die Krisenintervention des RK feiert heuer 25 Jahre
Die Krisenintervention des RK feiert heuer 25 Jahre
RK NÖ / H. Kellner
Hilfe nach Schicksalsschlägen

25 Jahre Krisenhilfe – Rotes Kreuz feiert Jubiläum

Seit 25 Jahren leistet das Rote Kreuz NÖ seelische Erste Hilfe. Heuer rückten die Kriseninterventionsteams bereits über 1.150 Mal aus.
Von Elena Lick
08.11.2026, 04:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein plötzlicher Todesfall, schwerer Unfall oder Naturkatastrophen: Wenn Menschen von einem Moment auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben gerissen werden, sind die Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes Niederösterreich zur Stelle. Seit 25 Jahren bieten sie kostenlos und rund um die Uhr seelische Erste Hilfe.

Wie wichtig diese Unterstützung ist, zeigen die Zahlen: Während die Teams im Gründungsjahr 2001 nur 45 Mal ausrückten, waren es 2025 bereits über Tausend Einsätze. Heuer wurden bis 15. Oktober sogar schon 1.156 Einsätze verzeichnet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

296 Freiwillige stehen bereit

In ganz Niederösterreich sind derzeit 296 geschulte Mitarbeiter im Einsatz. Sie kümmern sich um Menschen nach traumatischen Erlebnissen, hören zu, geben Orientierung und helfen bei den nächsten Schritten.

Alarmiert werden die Teams über die Rettungsleitstelle, etwa auf Anforderung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung.

"Wir werden gerufen, wenn alle anderen nach Hause gehen", erklärt Rotkreuz-Landesdirektor Hannes Buxbaum. Die Krisenintervention ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Notfallversorgung.

Neue Hilfe ab 2027 geplant

Auch interessant

Angst vor Brüsten! Frauen werden seltener reanimiert
Mama (73) bricht zusammen – Tochter wird zur Heldin
"Realisieren oft gar nicht, was die Polizei schildert"

Im Zuge der Jubiläumsfeier kündigte das Rote Kreuz zudem eine Erweiterung des Hilfsangebots an. Ab 2027 sollen bei besonderem Bedarf auch psychosoziale Fachkräfte gezielt eingesetzt werden. Damit will man Menschen in besonders schwierigen Krisensituationen noch besser unterstützen.

El , 08.11.2026, 04:00
Mehr zum Thema
Rotes Kreuz Rettung Notfall Opfer

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote