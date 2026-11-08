i Die Krisenintervention des RK feiert heuer 25 Jahre RK NÖ / H. Kellner Hilfe nach Schicksalsschlägen 25 Jahre Krisenhilfe – Rotes Kreuz feiert Jubiläum Seit 25 Jahren leistet das Rote Kreuz NÖ seelische Erste Hilfe. Heuer rückten die Kriseninterventionsteams bereits über 1.150 Mal aus. Von Elena Lick 08.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein plötzlicher Todesfall, schwerer Unfall oder Naturkatastrophen: Wenn Menschen von einem Moment auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben gerissen werden, sind die Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes Niederösterreich zur Stelle. Seit 25 Jahren bieten sie kostenlos und rund um die Uhr seelische Erste Hilfe.

Wie wichtig diese Unterstützung ist, zeigen die Zahlen: Während die Teams im Gründungsjahr 2001 nur 45 Mal ausrückten, waren es 2025 bereits über Tausend Einsätze. Heuer wurden bis 15. Oktober sogar schon 1.156 Einsätze verzeichnet.

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Die Krisenintervention des RK feiert heuer 25 Jahre i ?

296 Freiwillige stehen bereit

In ganz Niederösterreich sind derzeit 296 geschulte Mitarbeiter im Einsatz. Sie kümmern sich um Menschen nach traumatischen Erlebnissen, hören zu, geben Orientierung und helfen bei den nächsten Schritten.

Alarmiert werden die Teams über die Rettungsleitstelle, etwa auf Anforderung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung.

Die Bilder des Tages i ?

"Wir werden gerufen, wenn alle anderen nach Hause gehen", erklärt Rotkreuz-Landesdirektor Hannes Buxbaum. Die Krisenintervention ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Notfallversorgung.

Neue Hilfe ab 2027 geplant

Im Zuge der Jubiläumsfeier kündigte das Rote Kreuz zudem eine Erweiterung des Hilfsangebots an. Ab 2027 sollen bei besonderem Bedarf auch psychosoziale Fachkräfte gezielt eingesetzt werden. Damit will man Menschen in besonders schwierigen Krisensituationen noch besser unterstützen.