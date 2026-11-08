i Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergreifen könnte. Bfkdo Amstetten Großeinsatz am frühen Morgen Traktor in Vollbrand: 70 Feuerwehrleute im Löschangriff Flammenmeer in Viehdorf (Amstetten)! Ein Traktor stand am Samstagmorgen in Vollbrand. Vier Feuerwehren rückten aus, um Schlimmeres zu verhindern. Von Victoria Carina Frühwirth 08.11.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Einsatz am frühen Samstagmorgen, 7. November, in Viehdorf (Bezirk Amstetten)! Um 5.28 Uhr wurden gleich vier Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Auf einer Wiese war ein Traktor in Flammen aufgegangen – unmittelbar neben einem Waldstück.

Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergreifen könnte. Die Einsatzkräfte reagierten rasch und konnten eine Ausbreitung der Flammen auf den Wald verhindern.

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Traktor stand in Vollbrand i ?

70 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

Die Feuerwehren Viehdorf, Seisenegg, Krahof und Preinsbach rückten mit insgesamt elf Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften an. Mit Wasser und speziellem Löschschaum bekämpften sie den Traktorbrand.

Die Bilder des Tages i ?

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Der Traktor wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Warum der Traktor plötzlich in Flammen aufging, ist derzeit noch völlig unklar. Die Brandursache muss erst geklärt werden.