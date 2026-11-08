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Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergreifen könnte.
Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergreifen könnte.
Bfkdo Amstetten
Großeinsatz am frühen Morgen

Traktor in Vollbrand: 70 Feuerwehrleute im Löschangriff

Flammenmeer in Viehdorf (Amstetten)! Ein Traktor stand am Samstagmorgen in Vollbrand. Vier Feuerwehren rückten aus, um Schlimmeres zu verhindern.
Von Victoria Carina Frühwirth
08.11.2026, 10:25
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Dramatischer Einsatz am frühen Samstagmorgen, 7. November, in Viehdorf (Bezirk Amstetten)! Um 5.28 Uhr wurden gleich vier Feuerwehren zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Auf einer Wiese war ein Traktor in Flammen aufgegangen – unmittelbar neben einem Waldstück.

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Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Bäume übergreifen könnte. Die Einsatzkräfte reagierten rasch und konnten eine Ausbreitung der Flammen auf den Wald verhindern.

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70 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

Die Feuerwehren Viehdorf, Seisenegg, Krahof und Preinsbach rückten mit insgesamt elf Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften an. Mit Wasser und speziellem Löschschaum bekämpften sie den Traktorbrand.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Der Traktor wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Warum der Traktor plötzlich in Flammen aufging, ist derzeit noch völlig unklar. Die Brandursache muss erst geklärt werden.

VF, 08.11.2026, 10:25
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