i Bei dem Unfall kamen zwei Menschen ums Leben. iStock Tragödie in Kroatien Reisebus überschlägt sich – zwei Tote, 33 Verletzte Schrecklicher Unfall in Kroatien: Ein Reisebus kam von der Autobahn ab und überschlug sich. Zwei Menschen starben, 33 weitere wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Buskatastrophe am Sonntag in Kroatien! Der Unfall soll sich laut Berichten kroatischer Medien bei Blvanic – ungefähr 35 Kilometer südöstlich von Zagreb – ereignet haben. Demnach sei das Fahrzeug von der Autobahn abgekommen.

In weiterer Folge soll sich der serbische Reisebus überschlagen haben. Insgesamt sollen zwei Menschen gestorben sein, 33 weitere Personen seien verletzt. Es bestehe bei den Verletzten keine Lebensgefahr.

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Unfallursache unklar

Unklar ist, woher die Todesopfer stammen. Des Weiteren konnte noch nicht geklärt werden, wie es zu dem Unfall kam. Hierzu lagen vorerst keine offiziellen Stellungnahmen vor. Gegenüber dem kroatischen Portal "index.hr" erhob ein Fahrgast vorwürfe gegen den Lenker.

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So soll der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein. Er soll erst wenige Minuten zuvor einen anderen Lenker nach einer Pause abgelöst haben. Diese Angaben wurden bisher jedoch nicht bestätigt.