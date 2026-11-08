i Vor dem Gebäude wurde eine Palästina-Fahne gehisst. IMAGO/Stefan Zeitz Deutschland-Flagge am Boden Eklat vor Reichstag! Aktivisten hissen Palästina-Fahne Aktivisten tauschten die deutsche Fahne vor dem Reichstag gegen eine Palästina-Flagge aus. Drei Männer wurden festgenommen. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung vor dem deutschen Reichstag in Berlin: Am Sonntag hissten dort Aktivisten eine Palästina-Flagge, die deutsche Fahne wurde kurzerhand abgenommen und zu Boden geworfen. Der Vorfall soll sich gegen 11.15 Uhr ereignet haben.

Wie die Polizei gegenüber der "Bild" angab, soll ein 27-Jähriger für den Flaggenaustausch verantwortlich sein. Demnach sei der Mann auf den Mast geklettert. Insgesamt wurden drei Männer festgenommen. Neben dem 27-Jährigen sollen auch ein 20-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann an der Tat beteiligt gewesen sein. Bei ihnen handle es sich um "Deutsche ohne erkennbaren Migrationshintergrund".

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"Solidarität zu Palästina"

Der 27-Jährige musste von der Feuerwehr mittels Drehleiter vom Mast geholt werden. Anschließend wehte die Palästinenser-Fahne noch ein paar Minuten, bevor sie auch abgenommen wurde. Der 27-Jährige habe gesagt, dass er mit der Aktion seine "Solidarität zu Palästina" zeigen wollte.

Seitens der Polizei wird von einem "Verstoß gegen das Versammlungsrecht" ausgegangen. Des Weiteren handelt es sich bei dem Mast vor dem Gebäude, wo normalerweise der Deutsche Bundestag zusammenkommt, um ein nationales Denkmal.

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Auf 28,5 Metern hängt dort die "Flagge der Einheit". Sie gilt als Symbol für die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Aufgrund des Denkmalschutzes gilt hier die Halbmast-Regel während Trauerbeflaggung nicht. Die Flagge wird nur in ganz besonderen Trauer-Fällen abgesenkt.