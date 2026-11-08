i Mit einem ungewöhnlichen Angebot will die italienische Region Kalabrien neue Einwohner anlocken. (Symbolbild) istock Italien macht Mega-Angebot Null Euro Miete! Hier kannst du zehn Jahre leben Zehn Jahre lang gratis wohnen: Mit einem ungewöhnlichen Angebot will die italienische Region Kalabrien neue Einwohner anlocken. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Jahre gratis wohnen – mit diesem Angebot will die süditalienische Region Kalabrien neue Einwohner anlocken. Wer seinen Hauptwohnsitz dorthin verlegt, kann sich um eines von zunächst 50 Häusern bewerben.

Hinter der Aktion steckt das Programm "Ripopola Calabria". In 26 Gemeinden sollen leerstehende oder sanierungsbedürftige Immobilien wieder bewohnbar gemacht werden. Dafür stellt die Region 20 Millionen Euro bereit. Regionalpräsident Roberto Occhiuto wirbt auf Instagram: "Kommt nach Kalabrien und wohnt dort für null Euro".

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Häuser werden kostenlos saniert

Im Gegensatz zu den bekannten Ein-Euro-Häusern müssen die künftigen Bewohner nicht selbst für die Renovierung aufkommen. Die Region übernimmt die Arbeiten, die Gemeinden bleiben Eigentümer. Die Häuser werden anschließend für zehn Jahre kostenlos überlassen, berichtet "Südtirolnews".

Das Angebot gilt ausschließlich für Menschen, die derzeit nicht in Kalabrien leben. Besonders gute Chancen sollen Familien mit Kindern, junge Paare, Rückkehrer sowie Freiberufler und Beschäftigte im Homeoffice haben.

Wer einzieht, muss seinen Hauptwohnsitz dauerhaft nach Kalabrien verlegen. Die Immobilien dürfen weder untervermietet noch touristisch genutzt werden.

Kleine Orte sollen wieder aufleben

Mit dem Projekt will die Region der Abwanderung entgegenwirken, alte Gebäude erhalten und die Wirtschaft in den Gemeinden ankurbeln.

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Ein ähnliches Konzept gibt es mit den Ein-Euro-Häusern bereits in mehr als 70 italienischen Gemeinden. Käufer erhalten dort renovierungsbedürftige Immobilien zum Symbolpreis, müssen diese aber innerhalb einer bestimmten Frist sanieren.

Im sizilianischen Mussomeli zieht der Bürgermeister eine positive Bilanz. Das Programm sei "das Beste, was unserer Stadt passieren konnte, und hat enorme finanzielle, kulturelle und soziale Vorteile gebracht." Einst sei "die Stadt am Sterben" gewesen, inzwischen sei wieder Leben eingekehrt.