i Das Mädchen wurde seit Dienstag vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit. APA-Images / dpa / Manuel Genolet Tragödie um vermisstes Mädchen Lisa (13) ist tot – Leiche nur durch Zufall entdeckt Die Leiche der vermissten Lisa (13) wurde in einem unbewohnten Haus entdeckt. Der Fund kam nur durch einen Zufall zustande. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits seit Dienstag fehlte von Lisa (13) jede Spur. Die junge Berlinerin verließ an jenem Tag um 7.17 Uhr ihre Wohnung, um zur Schule zu fahren. Dort kam das Mädchen allerdings nie an, ihr Handy wurde ausgeschaltet.

Die Polizei ging schnell davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Die Mordkommission und das Landeskriminalamt Berlin ermittelten wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens. Darunter fallen Mord, Totschlag oder schwere Sexualdelikte. Ein Verdacht, der sich am Sonntag wohl bestätigt hat.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Leiche lag in Haus

Nach 12 Uhr machten Polizisten im benachbarten Bundesland Brandenburg nämlich einen schrecklichen Fund. Wie bereits berichtet, lag die Leiche der 13-Jährigen in einem Haus in Altglietzen nahe der polnischen Grenze. Der Wohnort der Schülerin liegt 50 Kilometer davon entfernt.

Neben der Leiche fanden die Beamten auch einen schwer verletzten, unbekannten Mann. Er gilt als Tatverdächtiger und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte sich seine Verletzungen selbst zugefügt hat.

Wie dpa berichtet, ist noch unklar in welchem Verhältnis er zu dem Mädchen stand, seine Identität wurde noch nicht geklärt. Des Weiteren könne auch noch nicht gesagt werden, ob der Mann seine Verletzungen überleben wird.

Die Bilder des Tages i ?

Haus-Besitzer schlug Alarm

Die Polizei hatte die vermisste 13-Jährige allerdings nicht in dem Haus vermutet. Laut dem Bericht eines "Bild"-Reporters vor Ort, dürfte es ein Zufall gewesen sein, dass die Leiche des Mädchens so schnell entdeckt wurde.

Das Gebäude war nämlich unbewohnt. Demnach soll der Besitzer des Hauses die Polizei alarmiert haben, als er bemerkte, dass die Tür offen stand. Er sei nur vor Ort gewesen, da offenbar der Besichtigungstermin eines möglichen Käufers bevorstand.

Gegenüber der deutschen Tageszeitung sagte eine Anrainerin, dass an jenem Tag als das Mädchen verschwand ein goldfarbener Kombi mit Berliner Kennzeichen vor dem Haus geparkt haben soll. Einen Tag danach sei das Auto weg gewesen. Zudem habe es laut weiteren Anwohnern Hilferufe gegeben.