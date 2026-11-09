i Kerzen und Blumen schmücken inzwischen den Tatort. Jakub Porzycki Polizei bestätigt Todesschütze von Krakau stirbt im Krankenhaus Nach einer Schusswaffenattacke im polnischen Krakau ist der mutmaßliche Täter tot. Er erlag am Montagmorgen seinen Verletzungen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der mutmaßliche Täter der Schusswaffenattacke im polnischen Krakau ist tot. Wie die Polizei am Montag (9. November) mitteilte, starb der Mann in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus.

Laut Polizei erlag der Schütze seinen Verletzungen. Das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen bestätigt den Tod des Mannes über die Plattform X. Weitere Einzelheiten zu den Umständen des Todes teilte die Polizei zunächst nicht mit.

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Kerzen und Blumen am Tatort

In der Nähe des Tatortes wurden inzwischen Kerzen und Blumen niedergelegt. Sie erinnern an die Schusswaffenattacke, die sich in der südpolnischen Stadt ereignet hatte. Bei der Schussattacke am Samstag wurden sechs Menschen getötet, darunter eine 51-jährige Niederösterreicherin. Drei weitere Tote wurden im Haus des Schützen entdeckt.

Besonders tragisch: Unter den sechs Todesopfern der Attacke im Zentrum Krakaus befindet sich eine Frau aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich. Die 51-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Kurzurlaub in der beliebten polnischen Touristenstadt.

Wahllos auf Opfer geschossen

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr nahm der Horror seinen Lauf. Ein schwer bewaffneter Mann eröffnete auf dem historischen Hauptplatz aus einem fahrenden Auto heraus wahllos das Feuer auf Passanten. Die Niederösterreicherin wurde von Kugeln getroffen und starb noch am Tatort.

Auch ihr Ehemann wurde bei der Attacke verletzt. Wie schwer seine Verletzungen sind, wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Insgesamt wurden mindestens 15 Menschen verletzt, mehrere von ihnen lebensgefährlich.

Schütze soll auch eigene Familie getötet haben

Der mutmaßliche Täter, ein junger Pole, soll vor dem Anschlag auch seine eigenen Eltern und seine Schwester getötet haben. Die drei Leichen wurden in einem Haus in Ostrowiec Świętokrzyski, rund 180 Kilometer nordöstlich von Krakau, entdeckt.

Nach der Schussattacke flüchtete der Mann mit seinem Auto. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde er angeschossen und anschließend festgenommen. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt. Der Schütze kam mit schweren Verletzungen ins Spital, wo er am Montagmorgen starb.

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In seinem Fahrzeug und im Haus fanden Ermittler weitere Waffen und Munition. Bei dem Anschlag soll er ein halbautomatisches Sturmgewehr verwendet haben.

Ermittler vermuten rechtsextremes Motiv

Die polnische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Terrorverdachts eingeleitet. Innenminister Marcin Kierwiński erklärte, der mutmaßliche Attentäter habe sehr radikale Ansichten vertreten. Es gebe Hinweise auf eine Faszination für rechtsextreme Ideologien. Das genaue Motiv ist aber weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Polens Premier Donald Tusk bezeichnete die Attacke bereits als Terrorismus. In ganz Polen wurde für Sonntag und Montag eine zweitägige Staatstrauer angeordnet.

Große Trauer um getötete Niederösterreicherin

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich nach Bekanntwerden des österreichischen Todesopfers erschüttert. Österreich stehe in engem Austausch mit den polnischen Behörden und wolle die Angehörigen bestmöglich unterstützen.

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) reagierte betroffen: "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde."

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verurteilte den Anschlag ebenfalls und sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.