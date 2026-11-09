i Über die Grenze bei Doboj fahren endlich wiedr Züge. Željeznice RS Lückenschluss am Balkan Neue Zugverbindung von Kroatien nach Bosnien startet Ab 13. Dezember sollen wieder Züge von Bosnien nach Kroatien fahren. Auch eine Verbindung nach Serbien ist geplant. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Bahnreisende am Balkan! Bosnien-Herzegowina bekommt neue Zugverbindungen in seine Nachbarländer. Die Regierung der Republika Srpska hat am 5. November den neuen Bahnfahrplan für 2026/2027 genehmigt. Dieser soll am 13. Dezember in Kraft treten.

Besonders erfreulich: Nach rund zehn Jahren Pause sollen wieder Personenzüge über den Grenzübergang Dobrljin-Volinja zwischen Bosnien und Kroatien rollen. Damit wird eine lange unterbrochene Bahnverbindung wiederbelebt.

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Von Bosnien mit dem Zug nach Zagreb

Geplant sind täglich zwei Zugpaare zwischen Bihać im Nordwesten Bosniens und dem kroatischen Grenzbahnhof Volinja. Dort können Fahrgäste in Züge der Kroatischen Eisenbahn umsteigen und weiter nach Zagreb reisen.

Wie das Eisenbahn-Fachportal "Lok-Report" berichtet, soll der erste Zug Bihać bereits um 3 Uhr früh verlassen und um 5.25 Uhr Volinja erreichen. Von Montag bis Freitag besteht dort Anschluss an einen Zug nach Zagreb, der um 5.52 Uhr abfährt und um 7.28 Uhr in der kroatischen Hauptstadt ankommt.

Ein zweiter Zug soll Bihać um 15.20 Uhr verlassen und Volinja um 17.45 Uhr erreichen. In die Gegenrichtung sind Abfahrten um 5.35 Uhr und 17.55 Uhr vorgesehen. Der spätere Zug bietet auch Anschluss für Reisende aus Zagreb, die dort um 15.51 Uhr starten.

Auch Serbien bekommt neue Zugverbindung

Doch Kroatien ist nicht das einzige Nachbarland, das künftig wieder besser mit der Bahn erreichbar sein soll. Gemeinsam mit dem serbischen Bahnunternehmen Srbijavoz plant die Republika Srpska eine internationale Verbindung zwischen Zvornik Novi und Belgrad.

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Die Züge sollen ebenfalls ab 13. Dezember verkehren. Vorgesehen ist eine tägliche Verbindung mit einer Abfahrt am Morgen in Zvornik und einer Rückfahrt am Nachmittag aus Belgrad. Damit kehren auch zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien internationale Personenzüge zurück. Diese waren bereits im Dezember 2012 eingestellt worden.

Neuer Fahrplan bringt weitere Änderungen

Neben den internationalen Verbindungen sieht der neue Fahrplan insgesamt 13 Personenzüge im regionalen Nahverkehr der Republika Srpska vor. Die jährlichen Betriebskosten werden mit umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro beziffert.

Die neuen Strecken sollen nicht nur den Alltag der Bevölkerung erleichtern, sondern auch die grenzüberschreitende Mobilität stärken.

Wer künftig von Bihać nach Zagreb reisen möchte, könnte die kroatische Hauptstadt mit nur einem Umstieg in rund viereinhalb Stunden erreichen. Voraussetzung ist, dass die angekündigten Verbindungen wie geplant starten.