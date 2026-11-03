i Ein Railjet am Tauerntunnel-Nordportal Böckstein. ÖBB Marktl Photography Mehrere Stunden Zeitverlust Bis zum Sommer – Tauerntunnel wieder Monate gesperrt Auf Bahnreisende zwischen Salzburg und Kärnten kommen erneut massive Einschränkungen zu. Der Tauerntunnel wird ab Februar für fünf Monate gesperrt. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste lange Sperre steht bevor! Die ÖBB setzen ihre umfassende Modernisierung der Tauernstrecke fort. Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 wird der Tauerntunnel erneut komplett gesperrt. Betroffen ist die Bahnverbindung zwischen Schwarzach-St. Veit (Salzburg) und Mallnitz-Obervellach (Kärnten). Auch die beliebte Autoschleuse Tauernbahn fällt in diesem Zeitraum aus.

Grund für die neuerliche Sperre ist die zweite Etappe der umfangreichen Sanierungsarbeiten. Der 8,4 Kilometer lange Tauerntunnel wird weiter modernisiert. Gleichzeitig erneuern die ÖBB die Autoschleuse und weitere Teile der Bahninfrastruktur.

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Ersatzbusse sollen Verbindung sichern

Für Pendler und Reisende bedeutet die monatelange Sperre erneut erhebliche Einschränkungen. Die ÖBB haben deshalb ein umfangreiches Ersatzangebot angekündigt.

Zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee verkehren Direktbusse im Stundentakt. Ebenfalls stündlich fahren Ersatzbusse zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein. Zusätzlich sind einzelne Direktverbindungen zwischen Bischofshofen und Villach vorgesehen.

Zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach wird außerdem ein eigenes Pendler-Shuttle eingerichtet.

Auch Radfahrer müssen zahlen

Eine Neuerung gibt es für Radfahrer: Ab 19. März 2027 wird das Shuttle zwischen Bad Gastein und Mallnitz um einen Fahrradtransport erweitert. Besonders für Urlauber auf dem beliebten Alpe-Adria-Radweg soll damit eine Alternative geschaffen werden.

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Der Fahrradtransport kostet allerdings 10 Euro pro Richtung. Das Angebot wird als Rufbus geführt. Details zu Fahrzeiten und Reservierungen wollen die ÖBB rechtzeitig bekannt geben.

Auch Nachtzüge von Sperre betroffen

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den internationalen Bahnverkehr aus. Fernverkehrszüge zwischen Mallnitz-Obervellach und Spittal-Millstättersee fahren während der Sperre nur im Zweistundentakt. Zwischen Spittal-Millstättersee und Villach kommt es zu einzelnen Fahrplanänderungen.

Nachtzüge werden über andere Strecken umgeleitet. Die Verbindung zwischen Stuttgart und Venedig entfällt während der Bauarbeiten komplett. Auch Güterzüge müssen großräumig ausweichen.

Nächste Tunnelsperren schon geplant

Die ÖBB haben die Arbeiten bewusst mit einer geplanten Sperre der Deutschen Bahn zwischen Rosenheim und Freilassing abgestimmt. Auch die Baustellen auf den Autobahnen wurden bei der Planung berücksichtigt.

Denn bereits im Herbst 2027 stehen die nächsten großen Tunnelarbeiten bevor: Dann beginnt die ASFINAG mit der Sanierung des Katschberg- und des Tauerntunnels auf der Tauernautobahn (A10).

Immerhin: Ab 10. Juli 2027 sollen die Züge wieder durch den Tauerntunnel rollen. Dann soll auch die modernisierte Autoschleuse wieder in Betrieb gehen. Bis dahin brauchen Pendler, Urlauber und Autofahrer auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung erneut viel Geduld.