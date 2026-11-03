i Billa startet am 5. November gemeinsam mit der Kultmarke Playmobil eine Sammelaktion. Helmut Graf / geobra Brandstätter / Heute.at Start am 5. November Billa überrascht Kunden mit neuer Sammelaktion Pünktlich vor Weihnachten legt Billa mit einer neuen Treueaktion los. Im Mittelpunkt – eine Spielzeugmarke, die seit 52 Jahren die Kids begeistert. Von Team Wirtschaft 03.11.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein eigener Supermarkt fürs Kinderzimmer: Billa und Billa Plus starten am 5. November eine neue Sammelaktion mit Playmobil. Neben einem kompletten Mini-Supermarkt stehen fünf einzelne Markt-Abteilungen zur Auswahl, darunter eine Feinkosttheke und eine Bäckerei.

Für jeweils zehn Euro Einkaufswert gibt es einen Treuepunkt. Wer 25 Punkte gesammelt hat, kann eine der fünf Abteilungen um 99 Cent statt regulär 19,99 Euro kaufen.

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Mini-Supermarkt um 1,99 Euro

Für den Playmobil-Supermarkt werden 50 Treuepunkte benötigt. Mit den gesammelten Punkten kostet das Spielset dann 1,99 Euro statt regulär 49,99 Euro.

Zu den fünf separat erhältlichen Abteilungen gehören eine Blumenecke, eine Obst- und Gemüse-Abteilung, eine Feinkosttheke, eine Bäckerei und ein Kassenbereich.

Die Treueaktion läuft vom 5. November bis zum 24. Dezember 2026. Gesammelte Punkte können noch bis 9. Jänner 2027 eingelöst werden. Wer nicht genügend Punkte hat oder nicht sammeln möchte, kann sämtliche Spielsets auch zum regulären Preis kaufen.

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Zusätzliches Magazin und drei Games

Passend zur Aktion bietet Billa ein Playmobil-Magazin um einen Euro an. Dazu kommt eine über QR-Code abrufbare App mit drei digitalen Spielen.

Bei der "Billa Rallye" müssen Produkte eingesammelt und Hindernisse überwunden werden. In der "Billa Rätseljagd" gilt es, Hinweise zu verfolgen und Playmobil-Sets im Geschäft zu scannen. Mit "Billa Schnappschuss" können Kinder Fotos mit einer ausgewählten Playmobil-Figur gestalten.

"Viele von uns haben als Kinder stundenlang Kaufladen gespielt. Mit unserer neuen Treueaktion bringen wir dieses Gefühl zurück in die Kinderzimmer", sagt Billa-Vorstand Kai Pataky.