i Black Month, Black November, Black Week, Black irgendwas: Die größte Rabattschlacht des Jahres hat begonnen! iStock / Heute.at Black November Die größte Schnäppchenjagd des Jahres ist eröffnet Immer mehr legen immer früher los! Schon Wochen vor dem Black Friday locken ab sofort viele Händler mit Rabatten, darunter Hofer, XXXLutz, MediaMarkt. Von Team Wirtschaft 01.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Black Month, Black Weeks, Early Black Friday & Co.: Mit zahlreichen Aktionen ist Österreichs Handel in den heißesten Shopping-Monat des Jahres gestartet. Erster Höhepunkt ist der Singles Day, richtig zur Sache geht’s dann zu Monatsende mit Black Friday und Cyber Monday.

Hofer macht ganzen November zum Black Month

Einer der ersten Händler am Start ist schon traditionell der Supermarktriese Hofer. Der Diskonter hat – wie in den vergangenen Jahren – kurzerhand den gesamten November zum Black Month erklärt. Das gilt sowohl für die Filialen als auch den Onlineshop.

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Erste Rabatte bei XXXLutz, Möbelix, Mömax

Auch die Möbelbranche mischt schon zum Start kräftig mit. XXXLutz wirbt unter anderem mit ersten Black Shopping Weeks Angeboten – konkret mit bis zu 50 Prozent Markenrabatt vom Herstellerlistenpreis samt XXXL-Gutscheinen.

Mömax lockt mit Early Black Friday Deals und Nachlässen von bis zu 20 Prozent. Möbelix, ebenso Teil der XXXLutz-Gruppe, hat mit dem Black November mitgezogen.

MediaMarkt & Alza.at locken mit Technik-Deals

MediaMarkt setzt ebenfalls auf den Black November. Die erste Angebotsrunde läuft noch bis zum 9. November. Dazu kommt eine Gutscheinaktion: Kunden können sich je nach Einkauf bis zu 250 Euro für einen späteren Einkauf sichern.

Elektronikhändler Alza.at hat mit Monatswechsel die Schnäppchenjagd zum Black Friday eröffnet. Bis 30. November sind Tausende Produkte aus Bereichen wie Smartphones, Computern, Fernsehern, Haushaltsgeräten und Spielzeug zu Aktionspreisen zu haben.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf Haushaltsgeräte

Der Technikexperte Cyberport bietet bis 4. November seine ersten Black CyberDeals an, unter anderem Notebooks, Handys und TV. Das Finale startet am 19. November mit der Black Week.

Electronic4you hat – ebenso wie die Technik-Mitbewerber – mit ersten Black Friday Deals den Countdown zum Black Friday eingeleitet. Das Angebot reicht von TV-Geräten, über Smartphones und Tablets bis hin zu Haushalts- und Küchengeräten.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Haushaltsgeräte versprechen zudem Bosch und Siemens im Rahmen ihrer angelaufenen Black Weeks – Gratis-Lieferung inklusive.

Die Bilder des Tages i ?

Die größten Shopping-Knaller kommen erst noch

Und so geht’s weiter: Der nächste wichtige Termin ist der Singles Day am Mittwoch, dem 11. November. Der ursprünglich aus China stammende Einkaufstag ist längst auch bei europäischen Onlineshops zu einem der wichtigsten Shopping-Events des Jahres geworden.

Danach steuert der Handel auf die absoluten Höhepunkte der November-Rabattschlacht zu – den Black Friday am 27. November sowie den Cyber Monday am 30. November.