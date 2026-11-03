i Bei Schaeffler steht ein Jobabbau ins Haus. IMAGO/isslerimages Werke vor dem Aus Job-Abbau bei Schaeffler! 3.460 Mitarbeiter betroffen Bittere Nachrichten für Tausende Mitarbeiter: Der Auto-Zulieferer Schaeffler baut in Europa 3.460 Stellen ab. Mehrere Standorte werden geschlossen. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 09:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag beim deutschen Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler! In Europa sollen 3.460 weitere Stellen abgebaut werden. Die meisten wegfallenden Arbeitsplätze betreffen hier Deutschland (etwa 2.660 Stellen). Dort sollen auch vier Standorte geschlossen werden, berichtet der ORF.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Deutschland rund 32.000 Personen. Das "anhaltend herausfordernde Umfeld im Automobilgeschäft" und die "abgeschwächte Nachfrage im Geschäft mit Verbrennerfahrzeugen" setzen dem Zulieferer nun stark zu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jobabbau nicht nur in Deutschland

Im Rahmen der bisherigen Sparprogramme und bereits unterzeichneten 1.800 Altersteilzeitverträgen wurden 18 Prozent der Belegschaft in Deutschland abgebaut. Aber auch außerhalb von Deutschland rumort es bei Schaeffler.

So sollen die Standorte Hagenau und Toulouse in Frankreich geschlossen werden. Auch die Werke in Skalica und Kysuce in der Slowakei stehen auf der Streichliste. In Belgien soll der Standort Herstal mit 15 Angestellten geschlossen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Die aktuellen Probleme würden allerdings nicht nur Verbrennerfahrzeuge betreffen. So gebe es bei E-Autos einen "verzögerten Hochlauf". Des Weiteren würde man für E-Motoren deutlich weniger Komponenten brauchen.