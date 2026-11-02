i Betrüger wollen von dem Depot-Aus profitieren. IMAGO/Political-Moments "Bitte seid vorsichtig" Nach Aus – Depot hat jetzt wichtige Nachricht an alle Nach dem Aus von Depot in Österreich wittern Betrüger ihre Chance: Auf TikTok locken sie Betroffene mit Rabatten in Fake-Shop-Fallen. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Aus von Depot in Österreich gibt es nun erneute Aufregung um die Wohnaccessoires-Kette. Grund dafür sind dreiste Betrüger, die offenbar einen eigenen Nutzen aus der Situation des Unternehmens ziehen wollen.

So warnt das Unternehmen vor Videos auf TikTok, die mit hohen Rabatten – bis zu 80 Prozent – locken. Menschen, die diese Inhalte sehen, sollten keinesfalls auf einen Link klicken, heißt es in einem Bericht der "Krone".

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Online-Shop nicht mehr aktiv

Diese würden zu Fake-Shops mit Domains wie "depot-official.com" führen. Depot stellt nun klar, dass der Online-Shop seit Ende September nicht mehr aktiv sei. Personen sollten vorsichtig sein und genau überprüfen, wo sie bestellen.

Betroffene, die auf eine Betrugsmasche hereingefallen sind, sollten ihre Bank kontaktieren. Die Wohnaccessoires-Kette gibt zu bedenken, dass man für Bestellungen bei solchen Fakeshops keine Verantwortung übernehme.

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140 Mitarbeiter betroffen

Zuletzt wurde bekannt, dass Depot alle 24 Filialen in Österreich bis zum 31. Jänner 2027 schließen wird. Rund 140 Mitarbeiter sind davon betroffen. Wirtschaftlich habe sich das Geschäft trotz mehrerer Anläufe nicht mehr auf Kurs bringen lassen. Neben höheren Mieten, Löhnen und Transportkosten machen Depot vor allem Diskonter wie Action, TEDi und KiK sowie Onlineanbieter wie Temu zu schaffen. Auch gestiegene Zölle auf bestimmte Produkte hätten die Preise nach oben getrieben.

Eine Insolvenz wie in Deutschland solle es allerdings nicht geben, erklärte Eigentümer Christian Gries. Man wolle "Österreich ordentlich abwickeln", hieß es. Die Beschäftigten sollen bis Ende Jänner ihr reguläres Gehalt erhalten, auch das Weihnachtsgeld werde ausbezahlt. Einen Sozialplan oder eine Arbeitsstiftung gibt es allerdings nicht. Stattdessen werden reguläre Kündigungen ausgesprochen.