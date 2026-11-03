i Zuschauer beim Marvell Investor Day in New York City. REUTERS/Eduardo Munoz Historische Übernahme 115-Milliarden-Deal: Mega-Fusion im KI-Sektor US-Chipkonzern Marvell will den Glasfaser-Spezialisten Lumentum für 115 Milliarden Dollar übernehmen – einer der größten Deals aller Zeiten. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer der gewaltigsten Übernahmen der Wirtschaftsgeschichte greift der Netzwerkausrüster Marvell nach dem Laser- und Glasfaser-Spezialisten Lumentum.

Der Deal hat einen Wert von rund 115 Milliarden Dollar und soll die Weichen für die KI-Revolution komplett neu stellen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Marvell bietet den Lumentum-Aktionären insgesamt 115 Milliarden Dollar in Aktien, was einem Wert von 1.132 Dollar je Anteilsschein entspricht. Vor Bekanntwerden der Übernahmepläne hatten die Papiere noch rund 900 Dollar gekostet.

"Der Markt für KI-Infrastruktur durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel hin zur optischen Verbindungstechnik", sagte Marvell-Chef Matt Murphy, wie n-tv schreibt. Dies eröffne Chancen, die sich nur einmal in einer Generation böten.

Glasfaser als Herzstück der KI-Rechenzentren

Weltweit entstehen derzeit zahlreiche Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Um die Übertragung der dort verarbeiteten riesigen Datenmengen zu ermöglichen, kommen verstärkt Glasfaserkabel zum Einsatz.

Lumentum stellt genau jene Laser, Chips und optische Hardware her, die in diese Server integriert werden.

Marvell arbeitet bereits eng mit Tech-Giganten zusammen: Das Unternehmen unterstützt Amazon bei der Entwicklung spezieller KI-Prozessoren und erhielt von Google einen 120 Milliarden Dollar schweren Auftrag zur Lieferung von Halbleitern.

Bis 2031 will Marvell den Umsatz auf 70 bis 90 Milliarden Dollar steigern. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten Erlöse von rund zwölf Milliarden Dollar – eine Vervierfachung im Vergleich zu 2020/2021.