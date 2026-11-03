115-Milliarden-Deal: Mega-Fusion im KI-Sektor

In einer der gewaltigsten Übernahmen der Wirtschaftsgeschichte greift der Netzwerkausrüster Marvell nach dem Laser- und Glasfaser-Spezialisten Lumentum.
Der Deal hat einen Wert von rund 115 Milliarden Dollar und soll die Weichen für die KI-Revolution komplett neu stellen.
Marvell bietet den Lumentum-Aktionären insgesamt 115 Milliarden Dollar in Aktien, was einem Wert von 1.132 Dollar je Anteilsschein entspricht. Vor Bekanntwerden der Übernahmepläne hatten die Papiere noch rund 900 Dollar gekostet.
"Der Markt für KI-Infrastruktur durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel hin zur optischen Verbindungstechnik", sagte Marvell-Chef Matt Murphy, wie n-tv schreibt. Dies eröffne Chancen, die sich nur einmal in einer Generation böten.
Weltweit entstehen derzeit zahlreiche Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Um die Übertragung der dort verarbeiteten riesigen Datenmengen zu ermöglichen, kommen verstärkt Glasfaserkabel zum Einsatz.
Lumentum stellt genau jene Laser, Chips und optische Hardware her, die in diese Server integriert werden.
Marvell arbeitet bereits eng mit Tech-Giganten zusammen: Das Unternehmen unterstützt Amazon bei der Entwicklung spezieller KI-Prozessoren und erhielt von Google einen 120 Milliarden Dollar schweren Auftrag zur Lieferung von Halbleitern.
Bis 2031 will Marvell den Umsatz auf 70 bis 90 Milliarden Dollar steigern. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten Erlöse von rund zwölf Milliarden Dollar – eine Vervierfachung im Vergleich zu 2020/2021.