i Gilt vorerst bis 2036: Shell und die Billa-Mutter Rewe haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Robert Harson Entscheidung gefallen Billa: Dieser Mega-Deal betrifft 133 Tankstellen Billa und Shell setzen ihre Partnerschaft um weitere zehn Jahre fort. Damit bleibt das Supermarktangebot an zahlreichen Tankstellen erhalten. Von Team Wirtschaft 03.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schnell eine Jause, frisches Gebäck oder Getränke besorgen, auch am Sonntag: Für viele Österreicher ist der Tankstellenshop längst eine Alternative zum Supermarkt geworden. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Shell Austria und der Rewe Großhandel haben ihre Zusammenarbeit um weitere zehn Jahre bis Ende 2036 verlängert.

Die Vereinbarung umfasst insgesamt 133 Shell-Tankstellen in Österreich, die vom Rewe Großhandel beliefert werden. An 74 dieser Standorte gibt es das Shop-Konzept "Billa Unterwegs", das seit Herbst 2018 besteht.

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Billa-Einkauf an sieben Tagen der Woche

Die Billa-Unterwegs-Shops bieten neben Getränken und Snacks auch frische Lebensmittel, Backwaren und Kaffee. Der Einkauf ist an sieben Tagen der Woche möglich.

Wie wichtig solche Angebote mittlerweile sind, zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Rewe Group. Demnach sieht jeder Zweite ein Supermarktangebot an Tankstellen als wichtige Ergänzung zur Nahversorgung. 46 Prozent kaufen dort gezielt Reiseproviant.

Doch nicht nur auf längeren Autofahrten werden die Shops genutzt. Auch für spontane Einkäufe vor einem Fernsehabend, einer Einladung oder einer Grillerei sind Tankstellen eine Anlaufstelle.

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Zusammenarbeit für weitere zehn Jahre gesichert

"Die langfristige Vertragsverlängerung schafft die Grundlage, dieses erfolgreiche Konzept auch in Zukunft fortzuführen und das Angebot an unseren Standorten kontinuierlich weiterzuentwickeln", sagt Shell-Austria-Managerin Saghi Naglis.

Auch Rewe-Großhandel-Chef Florian Klein sieht in der Verlängerung eine langfristige Absicherung des Angebots. Neben der Belieferung übernimmt Rewe die Entwicklung und Betreuung der Shop-Konzepte.

Insgesamt versorgt der Rewe Großhandel mehr als 600 Tankstellen in Österreich mit Waren. Die Zusammenarbeit mit Shell ist damit nur ein Teil des Tankstellengeschäfts des Handelskonzerns.