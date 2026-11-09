i Die extrem hohen Temperaturen brachten im Sommer 2026 eine traurige Rekordzahl an Hitzetoten. iStock Schock-Zahlen enthüllt Über 1.000 Hitze-Tote! Neuer Höchstwert in Österreich Noch nie starben bei uns so viele Menschen an Folgen der Hitze wie im Sommer 2026. Laut AGES-Schätzung waren es 1.008 Hitzetote. Im Vorjahr erst 425. Von Angela Sellner 09.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pünktlich zum Start der Weltklimakonferenz COP31 am 9. November im türkischen Antalya kommen alarmierende Zahlen aus Österreich. Und zwar hat der Hitzesommer 2026 bei uns einen traurigen Rekord gebracht.

Laut einer aktuellen Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), die "Heute" vorliegt, gab es in Österreich von Juni bis September geschätzte 1.008 Todesfälle im Zusammenhang mit Hitze. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Auswertung im Jahr 2017.

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Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 425 Hitzetote. Damit hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres deutlich mehr als verdoppelt; der Zuwachs liegt bei rund 137 Prozent. Selbst der bisherige Höchstwert aus 2024 mit 989 Todesfällen wurde übertroffen.

Die Zahlen im Jahresvergleich

In allen neun Bundesländern wurden 2026 mehr Hitzetote geschätzt als im Vorjahr.

Geschätzte Zahl der Hitzetoten im Sommer in Österreich. AGES

Spitzenreiter Wien

Besonders dramatisch ist die Situation in Wien. In der Bundeshauptstadt lag die geschätzte Zahl der Hitzetoten im Vorjahr bei 45. Heuer im Sommer waren es 229 – mehr als fünfmal so viele. Und mehr als in jedem anderen Bundesland.

Dahinter folgen Niederösterreich mit 223 und Oberösterreich mit 190 Fällen. Auch in der Steiermark (123), Kärnten (56), Vorarlberg (53), Salzburg (50), Tirol (49) und dem Burgenland (35) forderte die Hitze ihren traurigen Tribut.

Schätz-Modell

Wie viele Hitzetote es tatsächlich gab, lässt sich allerdings nicht einfach zählen. Denn auf Totenscheinen wird Hitze nur selten als direkte Todesursache angegeben.

Hohe Temperaturen belasten Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge. Besonders für bereits kranke Menschen kann das lebensgefährlich werden.

Die AGES verwendet daher ein statistisches Modell, das Todesfallzahlen mit Temperaturdaten vergleicht. Berücksichtigt werden dabei auch mögliche Auswirkungen der Hitze in den folgenden 21 Tagen.

Die Zahl von 1.008 Todesfällen für ganz Österreich ist deshalb eine Schätzung, keine exakte Zählung. Die statistische Unsicherheit reicht von 637 bis 1.293 Fällen.

Thema bei Weltklimagipfel

Die immer heißeren Temperaturen und ihre Auswirkungen auf Mensch und Natur werden ohne Zweifel in den kommenden zwei Wochen auch Thema beim Weltklimagipfel sein.

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"Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden weltweit immer massiver spürbar. Daran hat uns besonders der heurige Hitzesommer mit einer Rekorddürre eindrücklich erinnert", so Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) zu Beginn der Konferenz. Er erwarte sich, "dass alle Staaten Maßnahmen setzen, um den Klimawandel einzudämmen und einen Beitrag leisten, eine hohe Lebensqualität für die Menschen zu sichern".