i Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) mit Doppelmayr-Chef Thomas Pichler (r.) auf der Chinesischen Mauer. Wang Zhitao China-Mission Minister will hoch hinaus: Austro-Gondel zum Weltwunder Österreichische Spitzentechnologie für China: Minister Hattmannsdorfer überzeugte sich vor Ort, gondelte mit Doppelmayr-Bahn auf die Chinesische Mauer Von Angela Sellner 08.11.2026, 21:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Made in Austria auf der Chinesischen Mauer! Seilbahnen des Vorarlberger Weltmarktführers Doppelmayr sorgen am berühmten Mauerabschnitt Badaling für Zugang zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) machte sich im Rahmen seiner China-Reise vergangene Woche selbst ein Bild. "An der Chinesischen Mauer zeigt sich eindrucksvoll, was Made in Austria weltweit bedeutet. China hat eines der sieben Weltwunder, Österreich liefert die Spitzentechnologie, die Besucher dorthin bringt", so Hattmannsdorfer.

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"Champions League"

Doppelmayr sei der beste Beweis, "dass unsere Unternehmen technologisch in der Champions League spielen und sich auch auf einem Markt wie China erfolgreich behaupten können".

„China hat eines der sieben Weltwunder, Österreich liefert die Spitzentechnologie, die Besucher dorthin bringt.“ Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister (ÖVP)

2.400 Touristen pro Stunde

Die Doppelmayr-Bahn auf die Chinesische Mauer ist 615 Meter lang, überwindet 251 Höhenmeter und transportiert mit Achtergondeln bis zu 2.400 Personen pro Stunde.

Doppelmayr-Geschäftsführer Thomas Pichler erklärt: "Dass unsere Seilbahntechnologie hier zum Einsatz kommt, ist eine besondere Referenz für unser Unternehmen. "Die Anlage zeigt, wofür Doppelmayr steht: höchste Qualität, innovative Technik und zuverlässige Mobilitätslösungen auch unter anspruchsvollen Bedingungen."

Seilbahn-Gigant

Doppelmayr mit Sitz in Wolfurt (Vorarlberg) ist mittlerweile in mehr als 95 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2025/26 setzte die Gruppe 1,3 Milliarden Euro um, ein Plus von 9,1 Prozent.

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Der Besuch an der Chinesischen Mauer unterstreicht einen Schwerpunkt der China-Reise des Wirtschaftsministers: Österreichische Unternehmen sollen ihre technologische Stärke international nutzen, neue Absatzmärkte erschließen und damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung am heimischen Standort sichern.