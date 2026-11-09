i Die Autofahrer fuhren einfach über die Schläuche drüber. iStock Unfassbarer Vorfall Autofahrer rasen mitten durch Feuerwehr-Einsatz Großeinsatz in Wardenburg (Deutschland): Während rund 100 Feuerwehrkräfte einen Dachstuhlbrand bekämpften, sorgten zwei Autofahrer für Entsetzen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Montag im deutschen Wardenburg (Niedersachsen) einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 0.30 Uhr wurden die Feuerwehrkräfte zu einem brennenden Wohnhaus in der Hunoldstraße im Ortsteil Hundsmühlen gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen.

Drei Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund der enormen Brandausbreitung wurden weitere Feuerwehren alarmiert. Insgesamt kämpften rund 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen.

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Autofahrer drängen sich durch Einsatzstelle

Für besonders großes Entsetzen sorgten allerdings zwei Autofahrer. Obwohl die Einsatzstelle deutlich erkennbar war und bereits Feuerwehrschläuche auf der Fahrbahn lagen, versuchten die beiden Lenker, an den Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrkräften vorbeizufahren.

Einer der Autofahrer fuhr laut übereinstimmenden Zeugenaussagen sogar mit erhöhter Geschwindigkeit über den Gehsteigrand, um seine Fahrt fortzusetzen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Das rücksichtslose Verhalten hätte jedoch schnell zu einer gefährlichen Situation führen können.

Feuerwehrsprecher mit deutlichem Appell

Matthias Witthöft, Sprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg, zeigt sich über den Vorfall verärgert. Er richtet einen eindringlichen Appell an alle Autofahrer: "Unsere Einsatzkräfte arbeiten dort unter ohnehin schwierigen und teilweise gefährlichen Bedingungen. Da darf es nicht passieren, dass sie zusätzlich durch rücksichtslose Autofahrer gefährdet werden."

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Seine klare Forderung: "Drehen Sie um, halten Sie Abstand und verlassen Sie den unmittelbaren Einsatzbereich." Es sei durch nichts zu rechtfertigen, Menschen zu gefährden, die gerade anderen helfen.

Stundenlanger Kampf gegen Glutnester

Unterdessen gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig. Immer wieder flammten im Dachstuhl und auf dem Spitzboden neue Glutnester auf. Die Feuerwehr musste über eine Drehleiter Dachziegel entfernen und Teile der Dachkonstruktion öffnen, um an die Brandherde zu gelangen.

Zusätzliche Schwierigkeiten bereitete die Gasversorgung des Hauses. Ein Energieversorger musste mit einem Minibagger den Gasanschluss im Vorgarten freilegen, um die Zufuhr abdrehen zu können. Auch Drohnen kamen zum Einsatz, um den Brand aus der Luft zu überwachen.

Um 3.30 Uhr waren die Feuerwehrkräfte noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Hunoldstraße musste vollständig gesperrt werden. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.