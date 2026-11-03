i Ein Mädchen (11) entdeckte Nadeln in Halloween-Süßigkeiten. Polizei Hannover (Symbolbild) Immer mehr Funde Nächster Fall! Mädchen (11) beißt in Nadel-Süßigkeit Schock in Oberösterreich! Eine Elfjährige entdeckte Nadeln in ihren Halloween-Süßigkeiten. Sie hatte bereits in eine der Naschereien gebissen. Von André Wilding 03.11.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der nächste erschreckende Fund nach Halloween! Ein elfjähriges Mädchen aus Vöcklamarkt im Bezirk Vöcklabruck entdeckte gleich zwei Nadeln in den Süßigkeiten, die es in der Halloween-Nacht gesammelt hatte. Besonders brisant: Die Schülerin hatte bereits in eine der manipulierten Naschereien gebissen. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Die Elfjährige war am 31. Oktober zwischen 18 und 20 Uhr in Vöcklamarkt unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln. Erst am Montag fiel ihr auf, dass sich in einem Kaubonbon und einem Schokoriegel jeweils eine dickere Nadel befand.

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Ihre 40-jährige Mutter wandte sich daraufhin am späten Montagnachmittag an die Polizei und erstattete Anzeige.

Hier gibt es die ersten Fälle in Österreich. APA-Images / APA-Grafik

Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Wer die Nadeln in den Süßigkeiten versteckt hat, ist noch völlig offen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung, hält sich zu den konkreten Ermittlungen aber bedeckt.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall in Oberösterreich. Bereits zuvor waren in Linz-Oed Halloween-Süßigkeiten entdeckt worden, in denen Unbekannte Nägel versteckt hatten.

Vier weitere Fälle in der Steiermark

Auch in der Steiermark beschäftigen manipulierte Halloween-Süßigkeiten die Polizei. In den Bezirken Weiz und Leibnitz wurden bisher insgesamt vier Fälle bekannt.

Welche metallischen Gegenstände sich in den Naschereien befanden, teilte die Polizei nicht mit. Laut einem Bericht des "Kurier" könnte darunter auch eine Büroklammer gewesen sein.

Verletzt wurde bei den steirischen Vorfällen bisher niemand. Die Ermittlungen richten sich gegen unbekannte Täter.

Auch Niederösterreich betroffen

Am Montagabend wurde schließlich ein weiterer Vorfall aus dem Bezirk Amstetten bekannt. Auch dort tauchten Süßigkeiten auf, die mit Metallgegenständen präpariert worden waren.

Genauere Informationen dazu wollen die Behörden am Dienstag veröffentlichen. Mittlerweile beschäftigt die Serie auch das Bundeskriminalamt. Dort werden die Ermittlungen auf mögliche Verbindungen zwischen den einzelnen Vorfällen überprüft und koordiniert.

Auch in der Steiermark wurden Nägel gefunden. LPD Steiermark

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass die Fälle zusammenhängen. Sobald neue gesicherte Erkenntnisse vorliegen, sollen diese veröffentlicht werden.

Polizei warnt Eltern

Angesichts der Vorfälle raten die Behörden dazu, die zu Halloween gesammelten Süßigkeiten vor dem Essen sorgfältig zu kontrollieren.

Das Bundeskriminalamt betont, dass "insbesondere" darauf zu achten sei, "ob Verpackungen beschädigt oder manipuliert wurden und ob sich Fremdkörper, insbesondere metallische Gegenstände, in den Süßigkeiten befinden".

Wer verdächtige Gegenstände entdeckt, soll umgehend die Polizei verständigen.

Kinder in Deutschland verletzt

Ähnliche Fälle sorgen derzeit auch in Deutschland für Aufregung. Am Wochenende wurden unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Nadeln oder andere Metallgegenstände in Halloween-Süßigkeiten gefunden.

In Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Kind durch eine versteckte Nadel im Mundbereich leicht verletzt. Auch ein neunjähriges Mädchen in Niedersachsen erlitt durch einen manipulierten Schokoriegel eine Verletzung an der Zunge. Wie schwer diese ausfiel, war zunächst nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Vorfälle in Österreich mit jenen in Deutschland zusammenhängen oder durch Berichte in sozialen Netzwerken ausgelöst wurden, ist derzeit ungeklärt. Fest steht: Nach den jüngsten Funden sollten Eltern die Halloween-Beute ihrer Kinder besonders genau unter die Lupe nehmen.