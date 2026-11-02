i Auch in Deutschland wurden dieses Halloween präparierte Süßigkeiten verteilt. Polizeidirektion Hannover Nägel in Süßigkeiten "Mordanschlag" – betroffene Eltern stehen unter Schock In Linz-Oed sitzt der Schock noch tief: In die Halloween-Süßigkeiten mehrerer Kinder wurden spitze Nägel gesteckt. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eine Meldung, die fassungslos zurücklässt: Wie die oberösterreichische Polizei mitteilt, hat ein 28-jähriger Vater aus Linz in den Süßigkeiten seiner Kinder, die sie zu Halloween gesammelt haben, Nägel gefunden. Betroffen waren diverse Schokoriegel und Kaubonbons, die in Linz-Oed gesammelt wurden.

Die Nägel hatten eine Länge von ungefähr einem Zentimeter und waren von außen teilweise nicht feststellbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Bereich Linz-Oed gesammelt wurden. Verdächtige Süßigkeiten sollten aufbewahrt und umgehend die Polizei verständigt werden.

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Eltern sind geschockt

"Ich war sehr geschockt", berichtet die Mutter einer der betroffenen Kinder dem ORF Oberösterreich. "Wenn mein Kind jetzt da hineingebissen hätte und es wäre etwas gewesen, hätte ich mein Leben lang Schuldgefühle gehabt. Meine Jüngste ist fünf Jahre alt, mein Ältester neun Jahre alt, und ja, natürlich habe ich Angst."

Ein anderer Vater aus der Siedlung wiederum hat bei den Süßigkeiten seiner Kinder glücklicherweise keine verdächtigen Funde gemacht. Nach den Meldungen auf Social Media sei er zur Nachbarsfamilie gegangen. "Wir haben dann bei den gesammelten Süßigkeiten meines Nachbarn nachgesehen und sehr viele gefunden."

Das Entsetzen ist entsprechend groß. "Ich habe das heute Früh gelesen und war entsetzt. Es war für mich unvorstellbar, und ich kann mir hier auch niemanden vorstellen, der so etwas tut. Das ist ein Mordanschlag, der letal ausgehen kann. Ich weiß nicht, wer Kindern so etwas antun will", sagt eine andere Bewohnerin.