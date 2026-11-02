i Die Cobra-Beamten umstellten das Haus in Oberösterreich. APA-Images / Laurin Christl Mann bedroht Pflegerin Pistolen-Alarm! Cobra umstellt Haus in Oberösterreich Ein Streit um die Pflege seiner Mutter eskalierte in der Nacht auf Montag völlig: Ein 63-Jähriger soll seine Pflegerin mit einer Waffe bedroht haben. Von Newsdesk Heute 02.11.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz im Innviertel! In der Nacht auf Montag kam es in einem Einfamilienhaus in Pischelsdorf am Engelbach zu einem heftigen Streit zwischen einem Mann (63) und der Pflegerin seiner Mutter.

Die Rumänin ist für die 84-Jährige als 24-Stunden-Pflegekraft im Einsatz. Der Sohn der Oberösterreicherin dürfte mit der Leistung der Frau allerdings nicht zufrieden gewesen sein, berichtet die "Krone".

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Haus umstellt

Am späten Abend soll die Lage dann komplett eskaliert sein. Demnach habe der 63-Jährige eine Waffe gezogen und die Rumänin damit bedroht. Diese habe sich jedoch in einen anderen Raum retten können. In weiterer Folge alarmierte sie einen Angehörigen, der um 22.24 Uhr die Polizei einschaltete.

Das Haus wurde daraufhin von einem Großaufgebot der Polizei umstellt. Auch Cobra-Beamte standen im Einsatz. Schlussendlich konnte eine Verhandlungsgruppe den Verdächtigen telefonisch erreichen. Die Polizisten bewegten den Mann zur Aufgabe.

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Mann festgenommen

Gegen 1.29 Uhr kam es vor der Haustür zur widerstandslosen Festnahme des 63-Jährigen. Die Waffe soll er zuvor wieder in einem Tresor versperrt haben. Während der Tat soll der Innviertler alkoholisiert gewesen sein. Seine Mutter hatte von der Aktion nichts mitbekommen. Auch Verletzte habe es nicht gegeben.

Seitens der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis bestätigte man gegenüber der Tageszeitung, dass gegen den 63-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung mit einer Schusswaffe ermittelt werde. Am Montag soll entschieden werden, ob über den Mann die U-verhängt wird.